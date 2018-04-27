和大下午法說會 估Q2營收創高 下半年優於上半年

和大工業 (1536) 下午將舉行法說會，由總經理陳俊智主持，將針對去年財報業績及今年展望做說明。和大 3 月及第一季營收均創新高，預計第二季隨產線產能逐步拉升下，單季還會續創新高，下半年營運會比上半年好。和大 2017 年營收為 67.19 億元，年增 16.22%，創下歷年同期新高，稅後淨利 12.4 億元，年增 7.2%，每股稅後淨利 4.81 元，創新高。今年累計第一季合併營收為 17.68 億元，創歷史單季新高紀錄，較去年同期成長 4.02%。法人估，和第二季合併營收有機會再創歷史新高紀錄。



以產品比重來看，傳動事業部占比為 93%，機械事業部為 4%，醫療事業部則為 3%。區域來看，北美占營收比重為 69%，亞太區為 16%，歐洲則為 15%。



產品類別上，汽車與卡車類 81%，機車與沙灘車為 15%，其他則為 4%。



隨著嘉義大埔美廠第一期第五條至第七條生產線 3 月導入量產，則和大嘉義大埔美廠第一期共有 7 條 AI 智能化生產線現已全部導入量產。至於大埔美廠第二期廠房也已經蓋廠完成並且取得使用執照，由於原有客戶的新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，和大現正進行第一期第八條生產線及第二期之六條 AI 智能化生產線，預定在 2018 年 12 月底、2019 年 3 月底分 2 梯次入廠安裝、定位、試車完成。



近期新台幣由升轉貶，汽車零組件廠終於獲得喘息，情況可望獲得改善。業者指出，如果新台幣轉貶，過去幾年間業者在降低成本，提高競爭力的努力即可逐漸在獲利上顯現。



對於今年展望，法人估計，隨著獨家供貨特斯拉、取得 BMW 30 萬輛電動車訂單及拿下福特 50 萬輛電動車大單下，2018 年營收及獲利均將再挑戰新高紀錄。



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