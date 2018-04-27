文金會兩韓各有什麼盤算

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今天將在朝鮮半島十年來最重要的一場政治大秀中，粉墨登場，這是過去幾個月雙邊關係改善後收穫的第一個成果，它的成敗將關係預定六月召開的金正恩與美國總統川普的高峰會，能不能實現。（夏明珠報導）

朝鮮半島非核化以及南北韓中止敵對狀態，是文金會要討論的兩個最重要議題，多數觀察家都對北韓放棄核武，抱持懷疑態度。

這是兩韓領導人十一年來第一次面對面，金正恩的父親金正日，曾經與兩位南韓領導人舉行過高峰會，金正恩則沒有，有人形容這是金正恩的成年禮，這和他見中國領導人習近平不一樣，因為那場會談全程保密，而今天則會透過電視，向全世界實況播送。

南韓與北韓接觸的最終目的，就是要化解核武威脅，金大中的陽光政策，幫他拿到了諾貝爾和平獎。開城工業區和離散家庭團聚，都是陽光政策帶來的附加效益，但是發展核武始終是北韓不願意鬆手的。

文在寅以交往取代敵對的政策，承繼自盧武鉉，盧武鉉任內，他當過青瓦台秘書長，從參選開始，文在寅的路線就很明確，他希望能靠中止南北韓敵對，贏得歷史定位。說服北韓凍結核武、降低朝鮮半島軍事緊張，是這次文金會，南韓想要達成的主要目標，至於北韓，目標就沒有那麼明確，雖然它試圖塑造它是因為核武發展有成，對自己更有信心的印象，不過多數觀察家都猜北韓一系列外交出擊，主要是想擺脫美國的經濟制裁，金正恩很清楚，要突破美國不與北韓接觸的立場，必須通過南韓。