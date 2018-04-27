文在寅上任後 北韓從核爆至會談大事記

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，今天在板門店韓方一側的和平之家舉行兩韓領導人會談。韓聯社今天對文在寅政府成立以來，北韓從核爆和射彈至會談等兩韓關係的重要事件，進行了整理。（王長偉 首爾報導）

◇2017 年

▲ 5.10 = 文在寅政府成立。

▲ 5.14 = 朝鮮發射一枚中遠端彈道導彈 “火星 - 12”。

▲ 5.21 = 朝鮮發射一枚中程彈道導彈 “北極星 - 2”。

▲ 5.26 = 韓國統一部批准民間團體與朝接觸，商討對朝提供人道主義援助事宜。這是 2016 年 1 月朝鮮實施第四次核子試驗以來韓國政府首次批准民間團體與朝方接觸。

▲ 6.5 = 朝鮮以聯合國對朝制裁和韓國政府態度為由，拒絕韓國民間團體為人道主義援助事宜訪問朝鮮。

▲ 6.15 = 文在寅出席韓朝《6•15 共同宣言》發表 17 周年紀念活動並致辭。文在寅在致辭中表示，若朝鮮不再發起新的核導挑釁，韓方可以無條件與朝鮮進行對話，希望朝鮮做出積極回應。

▲ 6.26 = 韓國統一部批准民間團體尤真貝爾向朝鮮發送醫藥品和病房建材，這是文在寅政府成立後首次批准向朝鮮運輸物資。

▲ 7.4 = 朝鮮發射一枚洲際（ICBM）級彈道導彈 “火星 - 14”。

▲ 7.6 = 文在寅在德國科爾伯基金會發表演講，提出 “柏林構想” 和實現半島永久和平機制的“5 大基調、4 大提議”。

▲ 7.17 = 韓國政府向朝鮮提議舉行韓朝軍事會談，商討停止在軍事分界線一帶的敵對行為，還提議舉行紅十字會工作接觸，討論中秋節之際舉行離散家屬團聚活動。

▲ 7.28 = 朝鮮發射一枚洲際級導彈 “火星 - 14”。

▲ 8.29 = 朝鮮發射一枚中遠端彈道導彈 “火星 - 12”。

▲ 9.3 = 朝鮮進行第六次核子試驗。

▲ 9.15 = 朝鮮發射一枚中遠端彈道導彈 “火星 - 12”。

▲ 9.21 = 韓國政府決定通過聯合國兒童基金會和世界糧食計畫署等國際組織向朝鮮提供 800 萬美元規模人道援助，具體落實日期未定。

▲ 9.26 = 文在寅出席《10•4 韓朝共同宣言》發表 10 周年紀念活動並致辭。文在寅在致辭中表示，半島和平與繁榮進程不論多難都不可中斷，堅決不容朝鮮擁核。

▲ 11.29 = 朝鮮發射一枚洲際級彈道導彈 “火星 - 15”。

◇2018 年

▲ 1.1 = 金正恩在新年賀詞中表示有意向平昌冬奧會派遣體育代表團。

▲ 1.2 = 韓國政府向朝鮮提議 1 月 9 日在板門店舉行韓朝高級別會談。

▲ 1.9 = 韓朝舉行高級別會談，就平昌冬奧會期間朝鮮派遣代表團訪韓達成一致。

▲ 2.9 = 朝鮮最高人民會議常委會委員長金永南率朝鮮高級代表團訪韓，金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正同行。

▲ 2.10 = 文在寅接見朝鮮高級代表團，金正恩邀請文在寅訪問平壤。

▲ 3.5 = 文在寅特使團訪問平壤與金正恩會面。

▲ 3.6 = 文在寅特使團結束訪朝回國後召開記者會，宣佈韓朝首腦會談將于 4 月底舉行。

▲ 3.9 = 韓國總統府青瓦台國家安保室室長鄭義溶表示，美國總統特朗普和朝鮮勞動党委員長金正恩有意在 5 月會面。

▲ 3.29 = 韓朝為籌備首腦會談舉行高級別會談。

▲ 4.3 = 韓國藝術團訪朝在平壤與朝方舉行聯合演出。

▲ 4.5-4.23 = 韓朝為籌備首腦會談舉行三次工作會談。

▲ 4.27= 文在寅與金正恩舉行 2018 韓朝首腦會談。