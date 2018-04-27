【IPO追蹤】易居擬港主板上市 多家內房猛人入股

易居(中國)企業今日上載初步招股文件，擬在本港主板上市，聯席保薦人為中金公司及瑞信。該公司主要提供一手房代理服務、房地產大數據及諮詢服務及二手房經紀平台服務。

該公司在上市前融資獲多家內房支持，包括碧桂園(02007-HK)、恒大(03333-HK)、萬科(02202-HK)、中國龍工(03339-HK)、雅居樂(03383-HK)及融創(01918-HK)等。另外，恒大副主席夏海鈞及富力(02777-HK)董事長李思廉亦有參與投資。

據易居中國的初步招股文件顯示，該公司主要有三大服務，包括新盤代理、房地產大數據與諮詢服務，以及二手房經紀平台服務。易居去年收入達46.3億元人民幣，按年升15.9%；純利3.5億元人民幣，減少27.7%。五大客戶在2017年更已佔其44.1%的收入。作為三大股東的碧桂園、恒大及萬科企業則分別安排總裁莫斌、副主席夏海鈞及總裁祝九勝為非執行董事。

易居曾於2007年在紐交所上市，2016年獲私有化。除碧桂園、恒大及萬科外，公司尚有不少著名的內房商股東，包括富力董事長李思廉、融創中國及旭輝(00884-HK)等。

易居今次集資所得計劃用於擴張現有大數據系統所覆蓋行業部門及分部；通過進入50多個其他三四線城市，擴張其一手房代理業務範圍，以及成立170多個易居二手房交易服務中心等。

上市集資所得將用於通過進一步擴張現有大數據系統所覆蓋行業部門及分部、進一步擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍、用於成立170多個易居二手房交易服務中心、員工培訓及推廣等。

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