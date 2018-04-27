維達國際(03331-HK)季度經營溢利按年上升12.8%

維達國際(03331-HK)公布，截至2018年3月31日止季度經營溢利按年上升12.8%至3.31億元。有賴於嚴格控制開支及有效管理，總銷售及推廣費用以及行政開支費比顯著下降。因此，經營溢利率按年僅下降0.7個百分點至8.8%，同時較2017年第四季度提升2.9個百分點。

息稅折舊攤銷前溢利按年增長18.8%至570百萬港元。息稅折舊攤銷前溢利率靠穩於15.1%，及較2017年第四季度提高3.3個百分點。匯兌收益總額為700萬元(2017年第一季度匯兌虧損總額600萬元)。收益按年增長21.8%至37.81億元(其中30.69億元來自紙巾分部及7.12億元來自個人護理分部)。受惠於所有地區，特別是中國內地的強勁銷售推動，集團錄得雙位數之自然增長率，達11.7%。

毛利按年增長14%至10.77億元。儘管木漿成本大幅上升，但受惠於成功的價格管理、產品組合優化及成本管控措施，毛利率僅收縮1.9個百分點至28.5%，同時較2017年第四季度提升0.6個百分點。

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