美股盤後─財報佳 臉書與AMD股價大漲 道瓊強勢收高238點

幾家美國大型企業公布財報強勁，支撑美國股市週四大幅收高。

臉書股價大漲 9.1%，該公司公布第一季獲利與營收優於預期。該公司的每日使用人數顯示平台使用情況穩定，個資外洩未造成嚴重衝擊。

Advanced Micro Devices(AMD) 亦公布獲利高於預期，其股價大漲約 14%。



道瓊工業平均指數收高 238.51 點或 0.99% 至 24322.34。

Nasdaq 指數收高 114.94 點或 1.64% 至 7118.68。

S&P 500 指數收高 27.54 點或 1.04% 至 2666.94。

費城半導體指數收高 26.02 點或 2.09% 至 1268.21。

分析師說，二項因素推動股市上漲，企業獲利與華盛頓消息。看來，企業獲利影響可能蓋過了華盛頓消息。目前為止，獲利報告良好，有助股市漲勢持續。

迄至目前，已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期。

利率自數年高點下滑，亦拉抬了股市。歐洲央行決議維持利率不變，並重申貨幣政策振興措施立場。消息傳出，美國 10 年期債券殖利率自逾四年高點下滑，並跌破 3%。

歐洲央行總裁德拉吉說，儘管近幾週，經濟有轉為溫和跡象，但歐元區經濟的強勢，持續支撑了央行的信心。

他並說，未來幾個月，充份的貨幣振興措施依舊有其必要。

經濟數據方面，美國 3 月耐久財訂單上升 2.6%，預估為上升 1.6%。上週初次申請失業金人數為 20.9 萬人，低於預估的 23 萬人。

週五，美國將公布第一季 GDP 數據。