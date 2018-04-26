建設銀行(00939-HK)一季度淨利738.15億元 同比增5.43%

建設銀行(00939-HK)(601939-CN)公告稱，2018年第一季度公司經營收入1649.18億元人民币，同比增3.7%;歸屬于公司股東的淨利潤738.15億元人民币，同比增5.43%;基本和稀釋每股收益0.30元，同比升7.14%。

于2018年3月31日，公司普通股股東總數為356,097戶，其中H股股東43,534戶，A股股東312,563戶。

于2018年3月31日，集團資産總額228,487.40億元，較上年末增加7,243.57億元，增長3.27%;負債總額209,951.24億元，較上年末增加6,665.68億元，增長3.28%。

客戶貸款和墊款總額131,520.89億元，較上年末增加2,486.48億元，增長1.93%。其中，本行境内公司類貸款65,666.21億元，個人貸款53,337.60億元，票據貼現893.18億元;海外和子公司貸款11,623.90億元。

客戶存款168,996.61億元，較上年末增加5,359.07億元，增長3.27%。其中，公司境内定期存款74,333.55億元，活期存款89,191.62億元;海外和子公司存款5,471.44億元。

截至2018年3月31日止三個月，利息淨收入1,226.82億元，較上年同期增長14.74%。淨利差為2.22%，淨利息收益率為2.35%，分别較上年同期上升0.21和0.22個百分點。

手續費及傭金淨收入379.31億元，較上年同期下降2.16%。主要是公司積極響應國家支持實體經濟發展的要求，嚴格落實各項監管政策，繼續對客戶採取減費讓利的措施，部分産品收入同比下降。

經營費用為362.33億元，較上年同期增長3.24%。成本對收入比率較上年同期下降0.12個百分點至21.12%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)