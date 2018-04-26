港交所(00388-HK)新主席史美倫的兩大重任

港交所(00388-HK)4月26日董事會，選出史美倫為新一任港交所主席，任期兩年。她於會後會見傳媒，介紹她未來的兩項重點工作。

史美倫稱，很榮幸能出任港交所主席職務，金融業是香港的支柱產業，而港交所更是代表著金融業界支柱核心價值。多謝港交所董事局和特區政府對她的信任。上一屆主席6年來工作有不少突破，未來她將面對不少挑戰，港交所同事和董事局將勇於面對和接受挑戰，推動香港金融中心進一步發展。

上任後的重點工作，她介紹港交所將會進入下一個三年(2019-2021年)戰略計劃，現要進行籌備工作。還有剛公佈的新上市規則，也要好好地落實。集團行政總裁李小加的合約將於2018年10月到期，上任後她也會盡快處理並作公佈。

面對世界激烈競爭市場環境，她表示香港以至港交所都需要走在競爭前端，不斷檢討，自我更新。至於她會將港交所提升至那個水平，則很難量化，但會不斷發展更新，在現有成就上鞏固提升。此外，她也特別提到，要留意科技對市場帶來的新挑戰。

被問及港交所曾經失掉阿里巴巴這大型上市企業，會否重新把它找回來？史美倫不評論個別企業，並強調無論是新舊經濟體，港交所也會努力爭取；而新上市框架設立後，就是期望有更多新經濟體來港上市，而對外推廣吸引企業來港上市，一直是港交所工作的一部分；包括爭取沙特阿美等大型企業。

史美倫同時也是香港金融發展局主席，她表示已向特區政府反映，一旦金發局找到合適人選擔任主席職務，她便會辭退。金發局於2018年下半年，將會進行公司化，並要找來專業人士以替代現時借來的人員。她強調兩間機構並沒有衝突，都是推進香港金融市場發展，為香港整體利益出發。

曾經擔任過中國證監會副主席的史美倫，會否讓中港合作再向前邁進一步？她表示過往在內地工作，認識不少朋友並建立關係，最重要是中港雙互信任。擔任主席後，她會保持關係，並發揚光大。而中港合作已有20多年，從未間斷，由當初的H股上市以至最近在新三板上的合作，都是互補互利互贏。面對內地也計劃發行CDR，爭取新經濟公司上市，她重申世界各地都有競爭，最重要是自身增值，自強不息。

證監會主席一職亦即將更換人員，對此她有何期望？她形容自己容易相處，能與各方協調。對於港交所與證監會的關係，她認為兩者存在互雙制衡是必要的，而兩者都是為香港市場發展而努力，將香港市場發揚光大，更上一層樓。

港交所即將就企業是否也應享有同股不同權進行諮詢，她表示會聆聽及集中市場各方意見，再作決定。而港交所會繼續推進互聯互通工作，例如EFT互聯互通。而剛公佈的新上市規則，她認為對投資者已有所保障，作為成熟的投資者，也應認識自己的投資風險。近期香港出現資金流走情況，會否影響IPO表現？她認為資金經常流進流出，或為不能控制的環球因素影響，最重要是系統能夠處理好資金流動，有良好的監管體制，基礎設施應對。

記者會歷時近半小時，史美倫對首場記者會方方面面的問題，都作了回應。

文：周燕芬

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