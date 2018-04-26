【異動股】保險板塊持續下挫 新華保險(601336-CN)跌4%

臨近尾盤，保險板塊持續下挫，截止發稿，新華保險(601336-CN)跌3.98%報41.30元，中國平安(601336-CN)跌3.89%報62.95元，中國太保(601601-CN)跌3.29%報31.47元，西水股份(600291-CN)跌2.73%報18.51元，天茂集團(000627-CN)跌2.53%報7.72元，中國人壽(601628-CN)跌2.15%報24.15元。

四大上市企險近日陸續公布的3月份保費數據顯示，原保費方面，一季度中國平安、中國太保、中國人壽、新華保險累計原保費依次為2530億元、1206億元、2434億元、394億元，同比增速依次為20%、19%、-1%、5.9%。相較于今年前2個月的20%、20%、-19%、7.9%的增速，國壽大幅改善，平安、太保、新華增速基本保持平穩。

券商研究人士表示，短期保險新單銷售壓力仍然存在，預期未來随着新單保費增速進入改善通道、産品結構改善及稅延型養老險試點落地，保險板塊業績及情緒均可提振。目前，保險板塊估值處于曆史低位，短期行業受到開門紅數據壓力、資本市場波動等影響，整體板塊有所回調。

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