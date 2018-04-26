盛運環保(300090-CN)大幅下調2017年業績 虧損近13億

盛運環保(300090-CN)4月26日午間發布修正2017年度業績快報，公司營業總收入從16.44億元修正為13.58億元，修正後營收同比減少13.65%。同時，歸屬于上市公司股東的淨利潤虧損幅度進一步擴大，從虧損2.58億元擴大至虧損12.95億元，修正後淨利潤同比下降1187.28%。

盛運環保進一步說明業績快報修正情況，公司其他應收賬款大幅增加，基于謹慎性原則，增加計提壞賬損失3.34 億元;中科商譽和收購時産生的無形資産經專業評估發生減值較預測時增加2.37 億元;公司對外擔保增加或有負債增加虧損2.28 億元;子公司盛運建築安裝工程公司及盛運環保工程公司個别銷售合同，會計師綜合判斷未達到收入确認條件，基于謹慎性原則，公司采納其建議，調減相應收入及成本，減少毛利約1.5 億元;同時，公司在垃圾發電市場開發過程中,相關費用預提增加0.6 億元;此外，經會計師綜合判斷，不符合資本化條件相關費 0.27 億元。

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