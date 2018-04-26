科大智能(300222-CN)子公司收到8300萬元政府補助資金

科大智能(300222-CN)4月26日午間公告稱，公司全資子公司科大智能機器人技術有限公司(簡稱“機器人公司”)于2018年4月25日收到了上海市松江區國庫收付中心撥付的政府補助資金共計8300萬元。

公告顯示，根據上海市松江區科創走廊60條政策、《關于推動創新創業促進松江經濟轉型升級的若幹意見》及其實施細則等文件精神，依據“對戰略新興産業重點領域産業化關鍵或共性技術研究與示範應用的項目給予補貼”的相關條款，2018年對複旦-科大智能智能機器人聯合實驗室項目給予3300萬元的政府補助;依據“對新引進的符合條件的重大制造業項目按照其工業固定資産投資總額按照一定比例給予補貼” 的相關條款，2018年對科大智能機器人和人工智能産業基地項目給予3000萬元的政府補助，對機器人展示體驗中心項目給予2000萬元的政府補助。

科大智能表示，上述補助的取得不會對2018年度當期損益産生重大影響，預計將會對公司2018年以後年度的業績産生積極的影響。

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