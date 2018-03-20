三貝德西進首部曲達陣 擬6月成立分公司 今年營運規模倍增

三貝德數位 (8489) 積極進軍大陸市場，除與中國最大影音平台站愛奇藝聯手為西進第一步外，也計劃投資 1 億人民幣於大陸成立分公司，預計 6 月先於上海成立分公司，在亞洲大平台部分，今年家數將倍增至逾 20 家，法人估，以去年併購 8 家月營收 4800 萬元來看，今年家數倍增月營收將至少 1 億元起跳，今年業績可望再寫新高。三貝德總經理魏宏泰指出，三貝德去年開啟嶄新 K12（幼稚園到高中）教育 O2O 商業模式，開啟新補習型態的里程碑，在原有的數位學習產品架構外，加入實體補習班就讀、家教平台媒合、直播課程收視等產品，去年下半年開始在全台六都整併 10 家知名龍頭補習班，並推出業界唯一線上線下學習轉換保證，不論是線上學習轉線下實體補習，或線下補習轉為線上學習，這讓三貝德營收獲利大增，單月營收貢獻 4800 萬元。



魏宏泰進一步指出，今年 2 月合併位在新竹地區的臺師菁英、希格瑪 2 家文教事業 60% 股權，擴大布局 O2O 補教市場，而這兩家業績貢獻將落在 4 月，因此，預估 3 月營收隨工作天數正常將會回溫，4 月新增併購業績下，單月營收將明顯跳增並創新高紀錄。



根據三貝德規劃，今年將持續進行併購，魏宏泰表示，加入子公司亞洲教育大平台條件包括營收 5000 萬元以上、淨利率 10%、當地市佔率 20%、高端榜單佔比 30% 及平均學生分數 90 以上，目前符合這條件的有 100 多間，公司目標今年家數可較去年倍增，至少 20 家以上規模。



魏宏泰表示，去年亞洲教育平台以併購升大學補習班為主，今年將會持續併購標國中以上補習班，可望扭轉商業模式，把虛實做完整配套，整合技術和實體補習班，讓師資能互相支援，明年目標則瞄準小學及安親班。



大陸市場方面，魏宏泰三貝德表示，計劃投資 1 億人民幣資金於大陸成立分公司，目前考察上海及山東兩地區，分別以素質教育及學科教育為主，最快 6 月底前上海可望落實。



三貝德 2017 年營收 9.88 億元，稅後純益 2.32 億元，EPS 為 8.01 元，創下歷史新高，公司董事會也決議擬配發現金股利 5 元、股票股利 2 元，預計 5 月 21 日召開股東會，擬全面改選董事。



三貝德於全台六都整併 10 家知名龍頭補習班，並推出業界唯一線上線下學習轉換保證，不論是線上學習轉線下實體補習，或線下補習轉為線上學習，實現補教產品與數位產品虛實整合的目標。



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