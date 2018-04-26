〈房產〉北市府推都更時程獎勵 專家：宣示意義大於實質效益

台北市政府昨 (25) 日宣布將重新劃定更新地區，讓北市多達 550 公頃地區，再度享有 10% 時程容積獎勵。對此，台北市老屋改建發展協會理事長胡偉良表示，台北市容易推的都更案早完成，剩下的都很棘手，這次台北市政府推出的 10% 獎勵，宣示意義大過實質效益，都市計畫仍有必要全面檢討。

胡偉良指出，台北市早期的容積獎勵項目更多，包括增設車位獎勵、綠建築獎勵、建蔽率獎勵等，甚至在郝龍斌擔任市長時代還有容積率獎勵，最後卻連一案都沒成。更何況現在這些獎勵都已遭廢除，現階段提出的獎勵措施著重在宣示意義。

針對台北市 18 年來只完成 17% 都更率，胡偉良指出，都市更新之所以難推動，癥結點在於改建後換回多少坪數的認知與共識。

日前台北市長柯文哲表示，台灣的地主普遍在都更過程中缺乏成本概念，根深蒂固以為改建不用出錢，現在都更已是全民運動，舊屋換新屋，拆除與營建事務複雜又專業，當然有相關成本產生，哪有可能不用錢。

胡偉良認為，台北市的都市計劃有必要重新檢討，現在台北市住宅區的容積獎勵只有 225% ，遠比新北市的 300% 來得少，如此一來，每戶可以分得到的獎勵也很小。

不過，胡偉良對於台北市政府欲以公辦都更帶動民間都更的作法表示肯定，胡偉良說，唯有政府自己跳下去執行，才能實地了解真正問題出在哪裡，再從法理面進行修正，讓法更貼近實務需求，如此對都更推動才能有幫助。