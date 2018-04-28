〈觀察〉台灣實質負利率來襲 銀行業投資三心法

台灣主計總處最新預估今 (2018) 年經濟成長率為 2.42%，通貨膨脹率為 1.21%，而臺灣銀行一年期定期存款固定利率為 1.035%，定存利率比通膨率估值還低，台灣已出現實質負利率。面對負利率的環境，銀行業普遍透過布局穩定收益的商品、提升非利息收入占比及聚焦海外分行獲利等方式因應。

利率低、通膨升溫，去年底台灣就出現實質負利率情況，不過，今年 3 月央行理監事會議決議指出，國內當前通膨壓力及通膨預期仍屬溫和，實質利率水準預測雖為負值，但在主要經濟體尚屬適中，推估實質負利率將於經濟持續成長下出現。

面對台灣實質負利率的持續，星展集團經濟學家馬鐵英認為，此狀況可能鼓勵民眾減少儲蓄、增加借貸，引發資產價格泡沫。目前從台灣銀行貸款、股市交易、房地產價格等金融指標綜合來看，尚未明顯出現負利率的不利效應，不過仍要留意負利率現象是否持續並擴大。



其實，改善負利率現象最直接的方式是升息。馬鐵英說，星展銀維持對央行今年第 4 季升息半碼的預測，若通貨膨脹率因油價升高、通膨預期升溫而居高不下，負利率現象加劇的話，央行升息的時間點有可能提前。

不過央行總裁楊金龍在財委會表示，台灣要不要升息要經過 6 月理監事會議討論，且重申前通膨情況算溫和，與 3 月情況沒有多大改變，意味著 6 月升息機率仍不高。

台灣實質負利率的來襲，以銀行業來說，利息變低，個人借貸的利息收入跟著減少，因此，部分國銀積極提升非利息收入的占比，並調整業務結構，增加放款業務的衍生性收益，另有國銀聚焦提升海外分行獲利等方式來因應。

若台灣實質負利率現象持續擴大，意味著擁抱現金得面對實質購買力下滑，對此狀況，臺灣企銀表示，將聚焦核心收息資產，低波動同時並追求穩定的利息收入來源；彰化銀行則鎖定大型績優股，以獲取穩定的股息收益；而華南銀、合庫銀調整放款策略，提高資金運用效益；第一銀行則是聚焦提升海外獲利。

對於一般投資人而言，實質負利率的來臨，意味著現金愈存愈薄，銀行業者建議，可選擇對抗通膨投資工具，例如黃金、房地產、外幣投資等。惟台灣目前房市仍未完全脫離空頭走勢，投資實體黃金無法孳息，外幣投資定存則須留意匯兌風險。

整體來看，面對實質負利率環境，投資人可搭配「核心收息資產」作為收益來源的替代、分散傳統投資工具上面臨的風險，其中配置不要侷限在單一類型的資產，可多元分布各種有穩定收益的特別股、債券、可轉債、及 REITs 等資產。