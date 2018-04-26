【大慶證券】投顧盤前－美股止跌反彈 台股醞釀站回年線



◆盤勢分析

美股昨日收盤漲跌互見，早盤受到公債殖利率持續走強影響，四大指數開低後紛紛下殺至當日低點，所幸波音公佈財報獲利強勁，支撐道瓊指數自低檔反彈，終場由黑翻紅結束連五日跌勢，然在科技股依舊疲軟下費半指數持續弱勢，但跌幅有所收斂，研判在市場對通膨擔憂程度將逐漸減輕的情況下，美股有機會止跌回升。

由於美國 10 年期公債自 2014/1 月來首次突破 3% 關卡，衝擊亞股表現全面下滑，呈現開低走高的格局，其中，日、韓股持續維持區間震盪走勢，股價守穩在年線之上，而陸股在政策偏多激勵下開始反彈，唯上攻力道不足，在中美貿易戰可望緩解的情況下，持續挑戰月線反壓，長期多頭看法依舊不變。

受到美國股市大幅重挫的影響，加上電子權值股賣壓依舊沉重，台股昨日以 10541 點低開之後，早盤維持盤下震盪走勢，最低達到 10489 點創今年紅盤以來新低，所幸在部分中小型股拉抬之下，指數展開反彈行情，終場由黑翻紅以 10559 點作收，10500 點關卡失而復得，但挑戰年線未果，交易量也縮減至 1348 億元。另一方面，由於美國十年期公債殖利率升破 3% 關卡持續創高，美元指數也轉強，造成台幣近期大幅貶值，昨日盤中曾來到 29.67 元兌一美元，加上台灣央行暗示 6 月會議不升息，更加深後續資金撤出台股的疑慮，在外資態度依舊保守下，研判台股將持續在年線附近震盪。就盤面來看，昨日電子權值股表現依舊疲弱，僅有大立光、仁寶、等蘋概股相對抗跌，金融股則維持平穩走勢，傳產股也僅有台塑化、台化、台泥等個股表態，使台股反彈力道不佳。但中小型股方面，生技股包含佐登 - KY、合富 - KY、美時等在多項利多支持下亮燈漲停，顯示族群多頭人氣依舊不敗，在台灣 7 月生技月前研判類股將持續輪動；同時，風電股在政策題材激勵下也反彈表態，在政府預訂本月底將公佈臨選結果之前可望維持多頭不變；至於紡織股在原油價格居高下昨日表現也不俗，產業需求明顯轉強下依舊看好個股表現。而近期漲多拉回的被動元件及工具機族群，在指標股持續修正下，短線仍保守觀望，但矽晶圓受惠產業展望優異，股價已開始跌深反彈，後續有機會重新表態。整體來看，操作上仍以法人進場布局的類股為主，搭配營運展望、股價位階作為布局方向。

