【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資續賣 台股上檔壓力下移

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 50 點至 10535 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 24.97 點，電子期轉為逆價差 - 0.85 點，金融期轉為逆價差 - 2.57 點。現貨部分，三大法人賣超 71.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 4581 口至 - 1155 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 196 口至 28994 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1259 口至 3096 口。

週二美股四大指數開高走低大跌作收，美國 10 年期公債殖利率正式突破 3% 大關引爆美股賣壓，台指期早盤以下跌近百點開出，現貨開盤台股延續期貨跌勢直接跌破 10500 點大關，權值股早盤賣壓依然沉重，而台幣匯率也持續走貶續創今年新低，加上蘋概股仍是盤面重災區，且被動元件龍頭國巨連續二日重挫，電子權值股壓抑大盤無力翻紅，且當沖降稅延長案於立院卡關也使得早盤空方大佔上風，所幸週二大跌過後融資水位下滑，櫃買指數也在生技類股領軍下率先翻紅，加上傳產類股買盤回流推升大盤跌幅收斂，終場加權指數下跌 19.53 點或 0.185%，收在 10559.97 點。技術面來看，週三日 K 終結連三黑但仍宣告失守年線支撐，短中期均線持續下彎，所幸週三跌破年線量能萎縮且留下影線，然而多項技術指標維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若年線未能迅速站回仍有回補農曆春節後多方缺口機會。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.94 升至 1.16，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.33% 升至 13.48%，賣權平均隱含波動率由 15.53% 升至 16.01%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性預期。

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