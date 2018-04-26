

◆盤勢分析

1. 波音公布第一季獲利強勁，股價上漲，支? 道瓊工業平均指數自早場大幅跌勢中反彈，美國 10 年期債券殖利率達 3.03%，週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.12 至 0.25％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於築底後反彈。

（2）均線：支撐為 10,300-10,400 點至年線，壓力為半年線附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值進入超賣區，短線醞釀反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 10,489 點並站回年線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

4. 中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院財政委員會專題報告，立委賴士葆質詢，近來物價上漲，通膨是否升高，下次央行理監事會有沒有升息的考量。對此，楊金龍表示，近期內不會升息，目前來看通膨仍低，總體經濟情勢與 3 月的情況並沒有太大的改變，暗示 6 月政策利率將續凍。

5. 全國老屋急欲改建，台北市端出都更牛肉，考量 2000、2002 年劃定的更新地區，完成更新率僅 17％，加上過去 18 年從未檢討，北市府宣布將重新劃定，讓全市多達 550 公頃地區，再度享有 10% 時程容積獎勵，藉此提高都更誘因，預計今年 9 月陸續推出。此政策將對有台北市都更案在手的建商有利。

6.2454 聯發科非手機產品布局傳喜訊，旗下客製化晶片（ASIC）傳拿下全球網通設備龍頭思科（Cisco）最新基地台設備訂單，明年出貨，相關晶片更為高階，有利提升產品均價（ASP），為營運增添動能。聯發科非手機晶片將為未來成長主要動力之一。

7. 晶圓測試板卡廠精測（6510）昨（25）日公布首季財報，稅後純益 1.67 億元，季增 48%，但比去年同期下滑 11%，每股純益 5.08 元，低於去年同期的 6.11 元，符合公司預期。精測在先進半導體製程時代仍享有技術優勢。

8. 晶電（2448）積極脫離藍光 LED 價格災區，獲利主力四元 LED 首度提升至 40％以外，斥資數十億元的 6 吋新廠將在年中試產，下半年正式進入量產階段，主力產品鎖定 VCSEL 以及氮化鎵功率元件，可望稀釋傳統藍光 LED 比重。大陸積極擴產仍將為 LED 上游業者帶來壓力。

