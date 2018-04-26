【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

美股道瓊工業指數微幅上揚，因波音公司季營收獲利高於預期，股價上漲 4.2%，帶動道瓊 30 上漲的。而十年期公債殖利率上揚 0.88%，殖利率來到 3.026%，影響股市投資人持續觀望，同時衝擊債券市場的表現。

目前美股仍在等待季線扣抵的回落，下周三開始，季線扣抵將進入低檔區，如果美股能夠一直沿著半年線整理，因半年線向上，美股下周將有機會表現。

美國殖利率（當期投資報酬率）上揚的原因，除了來自於聯準會的升息影響之外，美國去年的減稅措施，影響了信用評等，也是殖利率上升的原因之一。

道瓊工業指數 上漲 59.70 點、＋0.25%，收 24 083 點

納斯達克指數 下跌 3.61 點、－0.05%，收 7 003 點

S&P 500 指數 上漲 4.84 點、＋0.18%，收 2 639 點

#台股盤前重點

加權指數今天開盤如果能站回年線，則後續將緩步向上挑戰重回半年線，若今天持續在年線之下游走，則指數將在 5 月中旬過後，才會見到明顯的行情，原則上各期均線扣抵已呈現水平位移，後續上漲仍須小心謹慎，留意後續年線仰角的變化。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

