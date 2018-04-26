雷士照明(02222-HK)擬9億人民幣收購LED照明產品業務

雷士照明(02222-HK)公布，擬向Jadestone ChinaHigh-technology Industry Investment Fund LP(Jadestone)收購怡迅(香港)光電科技100%股權，現金購買價9億元(人民幣.下同)。該公司披露，其主要股東德豪潤達在

2016年12月，以現金代價1.9億元，向Jadestone出售怡迅全部股權，後者亦同意代為償還結欠德豪潤達約3.77億元的債項。

怡迅(香港)光電科技主要業務涉及LED照明產品設計、製造及銷售至北美市場。總部設於香港，辦事處分別設於美國芝加哥及亞特蘭大，廠房分別設於中國珠海及蕪湖。自2010年成立以來，怡迅(香港)光電科技於過去已有約六年專注在北美市場的照明產品設計、製造及銷售，並已與大型零售商及分銷商（如Home Depot、Rexel及Graybar）建立長遠合作關係。

雷士照明公司正將業務拓展至歐洲、中東、東南亞及南美等國際市場。

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