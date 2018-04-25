【華冠投顧】外資繼續在搞鬼 內資強股已向北

◆盤勢分析

昨晚美股跌勢較重，今天亞股跟跌，大盤開低後先來個無量反彈，09:25 之後再度壓回破早盤低點時伴隨預估量明顯放大，出現恐慌下殺達成掃停損的動作，此一動作對後市較好，有利提早止穩，隨後大盤也震盪走高收斂跌幅，終場 - 19 點強於亞股，OTC 指數反彈 + 0.4% 幾乎收最高。

由於週五 (4/27) 是摩台期結算日，未來 2 天外資恐怕還是會對指數搞鬼，今日就有露出一些端倪，首先是四大期指價差同步轉弱，其次是尾盤刻意摜殺多頭強勢指標～被動元件三雄 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂。華新科及禾伸堂雖跌但仍屬價跌量縮、回測短均的良性結構，國巨則是出現一根比較難看的大量黑Ｋ，雖說國巨佔大盤權重不大卻是多頭的精神領袖，而外資持股比率偏偏又夠高，正好被拿來當壓盤的大槌，所以未來幾日仍要小心外資壓盤的奧步。

被動元件短線承壓但結構問題不大，後續待量縮可望回穩，內資控盤的另兩大主流族群則依舊穩健：(1) 生技股依舊是一尾活龍，光是拉漲停的就有 4745 合富 - KY 、4190 佐登 - KY、4111 濟生、1783 和康生、4728 雙美、1795 美時、4180 安成藥；(2) 矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶、3016 嘉晶今日大致都反彈且價量配合得宜。

近日昇楷提醒「疾風知勁草，拉回吃到飽」，今日再度得到印證，4/19 帶學員卡位且 Line@分享的 PCB 蘋概股《全家藝起來》，今天大漲突破前波高點，這檔個股遇到自身利空竟回檔無量，遇到大盤南下卻逆勢北上，外資及投信法人輪流加碼且融資大減，這類有大人抬轎且洗掉浮額的個股，坐轎自然安穩舒適。另一檔學員私房菜 4745 合富 - KY(同樣是 4/19 進場，詳情請看今天盤後影音)，今日亦搭著生技股的勢直攻漲停創波段新高。

近日台股雖拉回，但是中期多頭沒變心，反而是找尋好股的絕佳良機，因為按理大盤急跌，大咖就算想買股也只需低接就好，不想低接還買到逆勢的個股，當中自有玄機，這就是選股方向了囉。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。