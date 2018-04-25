【華冠投顧】量縮紅K下影線 大盤止跌了嗎?

范振鴻 分析師

振鴻關注個股：6452 康友 - KY、1477 聚陽 、6153 嘉聯益、1506 正道、4944 兆遠

昨天融資大減 20 億，但是其實並不夠，畢竟本波從過年前低點一共增加了 150 億左右，且大多融資是增加在 3 月中過後的盤整期，因此就算今天出現量縮紅 K 帶下影線，我仍然對行情抱持保守的態度，一來 V 轉的可能性不高，二來融資浮額仍高，短時間就算有漲，都應視為反彈格局。

而從技術面觀察，大盤這邊要止跌，分線一定要先走出短線型態，從 30 分 K 觀察，KD 已經出現多頭背離，一般會將此視為轉折訊號，但是從日線層級下跌的角度來看，這個 30 分 K 的轉折訊號，有極大可能只會是反彈訊號，畢竟趨勢的力量不是這麼容易改變的，所以我們需要聚焦的反而是反彈之後的走勢，如果可以不再破今天低點或是走出短線假跌破，才會有利短線真正的止跌!

從波浪的角度來看 30 分 K 的狀態，目前處在主跌段裡，而主跌段最重要的就是「不預設低點」，必須等帶 C-4 這個空頭結構破壞的型態出現，才會有機會完成所謂的止跌動作，前幾日分析也有提到，大盤至少會有 5~10 天的風險期，今天是第三天，因此一樣在此建議大家多看少做，並且盡量不要搶反彈。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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