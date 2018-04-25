中證監、住建部聯合發布《關于推進住房租賃資産證券化相關工作的通知》

據中國證監會發布25日消息，為貫徹落實黨的十九大精神和中央經濟工作會議提出的關于加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度要求，完善發展住房租賃市場配套政策，近日中國證監會、住房城鄉建設部在總結前期工作的基礎上，聯合發布了《關于推進住房租賃資産證券化相關工作的通知》(以下簡稱《通知》)。推進住房租賃資産證券化，將有助于盤活住房租賃存量資産，提高資金使用效率，促進住房租賃市場發展。

《通知》明确了開展住房租賃資産證券化的基本條件。主要包括物業已建成并權屬清晰，工程建設質量及安全标準符合相關要求，已按規定辦理住房租賃登記備案相關手續;物業正常運營且産生持續、穩定的現金流;原始權益人公司治理健全且最近兩年無重大違法違規行為等。

《通知》明确了優先和重點支持領域。明确優先支持大中型城市、雄安新區等國家政策重點支持區域和利用集體建設用地建設租賃住房試點城市的住房租賃項目開展資産證券化。

《通知》完善了住房租賃資産證券化的工作程序。鼓勵住房租賃企業結合自身運營現狀和財務需求，開展資産證券化，明确了住房租賃資産證券化申請、受理、審核、發行的程序，并對開展住房租賃證券化中涉及的租賃住房建設驗收、備案、交易等程序進行優化，建立綠色通道，提高工作效率。

《通知》明确提出加強住房租賃資産證券化的監督管理。在建立健全業務合規、風控與管理體系，建立健全自律監管體系，合理評估住房租賃資産價值，強化中介機構和發起人責任等方面，提出了明确要求。

《通知》提出要營造良好政策環境，培育多元化的投資主體，鼓勵專業化機構化的建設或運營機構，建立健全監管協作機制，支持開展住房租賃資産證券化。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)