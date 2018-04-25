新華社：逐步探索、穩步推進自由貿易港建設應做好制度設計

黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。中國(海南)改革發展研究院近日在北京召開專家座談會，對如何推進中國特色自由貿易港建設進行深入探讨，提出應抓緊做好自由貿易港制度設計。

專家們認為，海南自由貿易試驗區和自由貿易港兩項政策同時落地，既是海南發展千載難逢的曆史機遇，又是中國對外開放的一次曆史性突破。海南自由貿易港建設要堅持高标準、高起點、高水平、高質量，緻力于優化營商環境、形成制度優勢。要把自由港建設和自貿區建設結合起來，探索更高層次、更高質量、更大範圍的開放，既對接國際高标準，又符合中國國情，以新一輪高水平開放推動高質量發展。

中國(海南)改革發展研究院院長遲福林說，中央關于海南改革開放的重大決策，將持續釋放出巨大的能量，形成新一輪更高層次對外開放的新局面。當前，要抓緊進行制度設計，發揮海南的獨特優勢，以服務貿易為重點盡快形成新高地。

專家們建議，海南自由貿易港建設是個大戰略，需要分步驟、分階段實施。在這個過程中，要加大改革力度，銜接好各項政策，形成合力。

來源： 新華網

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