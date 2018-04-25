聯想計畫在印度生產智慧型穿戴配件，拚當地市占率提高兩倍

【財訊快報／陳孟朔】聯想集團 (0992.HK) 打算在印度生產智能可穿戴配件，並將其在當地的市占率提高兩倍，協助印度總理莫迪推動該國成為電子產品製造中心的計畫。聯想移動事業集團配件主管 Sebastian Peng 週二在新德里參加產品發布活動，接受路透專訪時表示，公司計畫在年底前將印度智能手錶和健身帶等可穿戴設備市占率提高至 20%。「自去年公司在印度開始銷售可穿戴設備以來，公司已拿下 6-7% 智能可穿戴設備市場。現在計畫開始在印度生產，當地今年智能可穿戴設備市場預計將增長 30-40%。聯想目前在中國生產可穿戴產品。我們已與本地製造商啟動談判，以期在印度國內開始生產。我們努力在今年某個時候開始運作。」



聯想授權海外配件經銷商 Shenzhen Aodishi Technology 的印度業務主管 Naveen Bajaj 表示，聯想已經與印度本土電商 Flipkart 合作，在後者的平台上出售可穿戴設備。



聯想的產品遍及智慧型手機和筆記型電腦，該公司也將在亞馬遜等其他電商平台出售可穿戴設備。聯想將從印度主要城市開始，推動建立實體零售網絡。



根據國際數據集團 (IDG)，2017 年印度可穿戴設備市場規模達 1.57 億美元。在印度銷售可穿戴設備的其他廠商包括小米科技、華為和 Fitbit。



聯想已透過零售店及電商平台，在印度銷售 HW02 及 HX03W 智能手環。



在香港掛牌的聯想股價 23 日下殺到 3.58 港幣為 2009 年 10 月 6 日以來的八年新低後小彈，週三盤中最新報價為 3.73 港幣，挫跌 1.84%，今年來跌幅擴大到 15.42%。



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