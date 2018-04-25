海螺水泥：踐行一帶一路，實現合作共贏

2018年4月19日，安徽海螺水泥股份有限公司執行董事、總經理吳斌出席第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017“港股100強”頒獎典禮，並發表“踐行一帶一路，實現合作共贏”主題的演講。圍繞這個主題，吳斌分享三個方面的話題：關于昨天的海螺、一帶一路倡議下的海螺、未來的海螺。

安徽海螺水泥股份有限公司執行董事、總經理吳斌出席2017港股100強頒獎典禮並發表演講

昨日海螺成績斐然

1997年10月21日，海螺水泥H股在香港聯合交易所正式挂牌交易；2002年2月7日，A股在上海證券交易所成功上市，成爲中國第一家A+H股水泥上市公司。從香港上市至今，已經走過了整整二十個春秋。作爲一個伴隨著海螺水泥成長的親身經曆者，吳斌也對海螺水泥過去二十年做了基本的定義：中國水泥工業的技術引領者、綠色發展理念的積極倡導者、高質量産品的堅定守護者和投資者利益的忠實捍衛者。

海螺水泥近二十年來的快速發展有目共睹：産能增加了近100倍，總資産增加了49倍，總市值從6億元增加到近2000億元，公司累計從資本市場上募集資金138億元，累計分紅227億元，爲募集資金的1.65倍。特別值得一提的是，過去的2017年、海螺水泥上市20周年之際，在中國水泥行業産能嚴重過剩、全國水泥産量小幅下降的情況下，公司抓住中國推進供給側結構性改革的機會，充分發揮自身優勢，營業收入增長了35%；歸屬母公司的淨利潤增長了86%，再次創下曆史最好水平，並且公司已連續五年利潤總額過百億元。

此外，二十年來，公司堅持以振興民族水泥工業爲己任，依托創新驅動，從率先建成中國第一條日産2000噸新型幹法水泥生産線開始，到後來的日産5000噸、日産10000噸，再到代表當今世界頂尖水平的日産12000噸新型幹法水泥示範線，實現了日産2500-5000噸新型幹法水泥成套設備國産化，從而推動了中國水泥工業技術的不斷更新換代，並跻身世界先進行列。

一帶一路與國際化

2013年，國家主席習近平首次提出“一帶一路”倡議，引領中國走上了合作共贏共享經濟發展的新道路。當前中國水泥行業進入需求相對穩定的平台期，而“一帶一路”沿線國家蘊含著巨大的市場和機遇。

作爲中國水泥行業的領軍企業，海螺水泥果斷著手實施國際化戰略，以合作共贏爲目標，在境外投資建設現代化的水泥項目，實現由産品輸出向技術、資本輸出，由産品貿易型向實體投資型的跨越，著力打造更具全球競爭力的世界一流企業集團。

機遇歸機遇，希望通過“一帶一路”更深入打開國際市場的海螺水泥同時也面臨著不同的經濟、不同的文化甚至不同的市場等等挑戰。照目前來看，海螺水泥透過三個方面堅定地走向了國際化：悅人方能悅已，堅持輸出先進産能，帶動當地經濟社會發展；堅持可持續發展，塑造海螺品牌，維護中國制造形象；堅持共商共建共享，構建文化互信，實現互惠互利共贏。

截至目前，海螺水泥已在印尼、緬甸、老撾、柬埔寨、俄羅斯等多個國家落實了多個發展項目、成立了15家公司，累計對外投資近百億元。

展望未來，海螺水泥將繼續在“一帶一路”倡議、“構建人類命運共同體”的引領下，秉承“爲人類創造未來的生活空間”的經營理念，堅定不移地實施國際化戰略，加快國際産業布局，力爭 3-5 年內形成 5000 萬噸的海外水泥産能規模，更大範圍、更加深入地參與到“一帶一路”國家和地區的建設和發展中去。

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