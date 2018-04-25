香港金管局總裁稱港息在聯匯制度下隨美息逐步上揚，步伐不會太急

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，香港金融管理局 (HKMA) 總裁陳德霖週二表示，相信港幣息率在聯繫匯率制度下會隨美息逐步上揚，而步伐應不會太急。他並重申，無跡象顯示有人大規模沽空或衝擊港幣。陳德霖在金管局專欄《匯思》中撰文指出，弱方兌換保證未觸發前，1 個月香港銀行同業拆息 (HIBOR) 由約 0.2% 輾轉升至 0.8%，而弱方兌換保證觸發後更由 0.8% 升至 1.05%。然而，銀行何時加存貸利息，須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化。「美國聯儲會 (Fed) 表明會循序漸進地加息，市場普遍預期美息將持續上調。因此，相信港息在聯匯制度下會隨美息逐步上揚，而步伐應不會太急。不過，我們也要有心理準備，在月結、季結或大型招股活動出現時，港幣因需求大幅增加而扯高港息。」



臨近月結加上適逢平安好醫生的大型 IPO 招股活動，反映短期資金成本的一週拆息利率週二暴衝至逾 1% 水準，由週一的 0.50589% 跳升至 1.25429% 的十年新高；作為房貸等主要貸款利率基準的一個月拆息亦升至 1.22393%，較前一天高約 18 基點。



港幣兌美元自 4 月 12 日以來多次觸及 7.85 的弱方兌換保證，金管局按照聯匯機制以 7.85 港幣兌 1 美元的匯價買入總共 513 億港幣、沽出等值美元，維持港匯穩定。



陳德霖表示，金管局承接的港幣賣盤，每宗交易規模由約 8 億港幣至 100 億港幣不等。隨著市場上的港幣減少，港幣拆息上升，這是港幣利率正常化必經過程，亦是聯匯制度設計的正常運作。「我們認為，現時出現資金流出港幣主要是由港美息差套利活動所帶動，並無跡象顯示有人大規模沽空或衝擊港幣。現時金管局買入港幣是聯匯制度下的正常運作，並非抵抗大鱷的『保衛戰』，但金管局會繼續密切監察市場，一旦出現異常情況，會適時採取應對措施。」



香港於 1998 年亞洲金融危機時因國際金融大鱷大舉衝擊港幣而遭沉重打擊。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』