億達中國(03639-HK)借出10.40億人民幣之貸款

億達中國(03639-HK)公布，4月24日，億達發展作為貸方與目標集團之兩間成員公司作為借方訂立兩份貸款協議。根據該等貸款協議之條款，億達發展同意向目標集團之上述成員公司提供本金總額為10.40億元(人民幣.下同)之貸款，為期12個月。貸款分兩部份，第一是由大連軟件園中興開發有限公司向億達發展4.4億元，利率為每年11%；第二部份亦是由大連軟件園榮達開發有限公司借6億元，利率為每年11%。

目標集團於2007年成立，以發展及營運大連天地項目，而大連天地項目乃由集團、賣方A集團及賣方B集團共同開發及營運之物業發展及投資項目，即中國大連之大型綜合發展項目，估計可發展建築面積約為 280 萬平方米包括辦公室、住宅、商業及住宅物業、酒店及教育設施。大連中興及大連榮達均為於中國成立之有限公司且均為中國項目公司就大連天地項目之中間控股公司。於本公告日期，大連中興及大連榮達均由集團間接持有22%及由標公司間接持有78%，而目標公司則由集團持有約38.5%及由賣方A持有約61.5%。

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