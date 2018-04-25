

◆盤勢分析

1. 美國股市 24 日重跌，因投資人擔心利率上升而放棄早盤的升幅，道瓊指數成份股開拓重工在發布財報時暗示經濟成長可能在今年稍晚時放緩也是主因，美股四大指數下跌 0.82%~1.74%，近日仍受限季線壓力，但仍在年線之上，中長期趨勢偏多，惟短期財報發布期得進行整理。

2. 台股周二開盤因美股下跌而續跌，而盤中雖亞股走強，但卻因賣壓過重，終場指數仍下跌 117.63 點，跌幅 1.10%，收在 10579.50 點，成交金額為 1586.98 億元，至於先前抗跌的 OTC 則補跌重挫 2.95%，4/24 同時跌破季線與半年線支撐。

3. 台股周二指數已來回測年線 10583 點附近位置，收盤暫時失守，短線已漸漸接近 2/21 大漲的向上跳空缺口附近，由於年線仍上揚中，因此仍有機會發揮支撐作用，而短線 9 日 KD 也已來 20.77 與 35.19 附近，過去大盤此值來到 20 附近，大盤或有機會出現跌勢止穩，因此不建議再做殺低動作，然而日前半年線已從支撐轉為壓力，未來 10800 點附近將較有壓，由於年線附近尚得反覆測試，預估 10500 點整數關卡將為短線主要支撐，極短線指數將在預估約在 10500~10800 點間，因量能見放大，表示買盤偏向低接，而不願拉抬，因此操作上宜拉長時間才易見到獲利。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 63.01 億元；外資 - 77.78 億元、投信 - 0.31 億元、自營商 + 15.08 億元。

5. 當沖證交稅減半優惠原定後天（27 日）屆滿一年，立法院日前三讀通過「證券交易稅條例」修正案，將優惠期延長至 2021 年底。不過，為抗議民進黨政府處軍人年金改革態度蠻橫，國民黨團昨天在立法院會散會前突襲，成功就證交稅修正案等四案提出復議，當沖降稅延長案恐出現空窗期。

6. 電子類股:

(1) 光學股: 由於 3008 大立光宣布現金股利 72.5 元創新高，間接帶動此族群買氣，包括 3406 玉晶光、3428 光燿科與 3504 揚明光等股相對大盤抗跌，因買盤尚不穩定，仍得持續觀察法人後續動向。

(2) 面板相關族群: 部分面板股跌深之後，出現低接買盤，包括 6456GIS-KY 與 8069 元太等股出現買盤，因股價買盤無法連續，仍得再觀察法人進出。

(3) 被動元件龍頭廠國巨昨（24）日公布首季財報，單季獲利季增 41.1%，毛利率超過 51%，每股純益 12.15 元。首季包括營收、毛利率、營業利益、稅後純益及每股純益等五項財務指標均改寫新高。

7. 非電子類股:

(1) 水泥族群: 此族群本身股利相當穩定，加上於剛公布的 3 月營收表現中，1102 亞泥連續 5 個月營收 YOY 都出現二位數成長，近期帶動此族群買盤，由於也有股息殖利率支撐，因此可持續留意包括 1101 台泥等股走向。

(2) 金融族群: 由於 2888 新光金與 2856 元富證二家公司都同時在 4/24 暫停交易，也讓市場對金融股另有期待，包括 2882 國泰金與 2886 兆豐金等股走勢穩健，保守型投資人可留意。

(3) 生技族群: 因長期籌碼穩健，近期為盤面主流股，部分個股仍見攻勢，包括 6472 保瑞、6497 亞獅康 - KY 與 5398 慕康生醫等股走強，由於為中小型股，因此仍得留意追價風險。

(4) 新光金控昨（24）日宣布以換股方式合併元富證券，換股比例為 1 股元富證普通股轉換 0.96 股新光金普通股，換算此併購案市值約 130 億元，以新光金 23 日收盤價 12.5 元計算，相當於以每股 12 元換一股元富證，較元富證 23 日收盤價溢價 18.8%。元富證與新光金今（25）日都將恢復交易，由於溢價幅度甚高，元富證表現備受期待。

