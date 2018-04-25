【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



# 美股盤後整理：

周二美股大幅度震盪，原物料和科技類股多數下跌。主要的原因還是在於 10 年期國債殖利率上升，觸及心理關卡，來到 3% 的以上。另外加上財報季的獲利賣壓，導致美股出現大幅度的拉回。目前美國 10 年期的債券殖利率來到 3.003%，而一年之前為 2.275%，這代表過去一年債券的價格出現大幅度的下跌。（殖利率和價格成反比）

目前美股多數在半年線附近震盪，而半年線扣抵值皆在低檔區，若 5 月中旬之前，美股可以維持在 上升趨勢線 之上，則美股仍有行情可期；反之，若美股跌破 上升趨勢線 的話，後續將落入中期整理。經濟數據方面，美國 4 月份消費者信指數由 127 上升到 128.7，而 3 月份新屋銷售季度調整為 69.4 萬。

道瓊工業指數 下跌 424.56 點、－1.77%，收 24 024 點

納斯達克指數 下跌 121.25 點、－1.73%，收 7 007 點

S&P 500 指數 下跌 35.73 點、－1.36%，收 2 634 點



# 台股盤前重點

台股昨天拉回到年線附近，目前年線仍舊呈現上揚的角度，加上年線扣抵值仍在低檔區，指數如果受美股影響而拉回，開低跌破年線的話，就有機會出現拉抬的買盤。若指數能夠沿著年線向上，5 月仍有機會表現。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

