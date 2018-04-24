莊園牧場(01533-HK)子公司收到政策性搬遷通知

莊園牧場(002910-CN)(01533-HK)公告稱，近日，公司全資子公司甯夏莊園收到吳忠市利通區人民政府發布的《關于畜禽禁養區養殖場關閉搬遷的通告》和《利通區進一步做好畜禽禁養區養殖場(小區)關閉或搬遷工作的實施方案》，為深入推進中央環境保護督察組督察反饋整改意見，控制畜禽養殖污染，保護生態環境，甯夏莊園所在的金銀灘奶牛核心養殖區已劃入畜禽養殖禁養區，被納入關閉搬遷範圍。

根據《畜禽規模養殖污染防治條例》規定，因劃定禁止養殖區域等塬因，确需關閉或者搬遷現有畜禽養殖場所，緻使畜禽養殖者遭受經濟損失的，由縣級以上地方人民政府依法予以補償。目前《利通區進一步做好畜禽禁養區養殖(小區)關閉或搬遷工作的實施方案》第二條已規定要制定本次關閉搬遷具體辦法，明确标準補償，解決好養殖場(小區)關閉搬遷所需的補償資金，公司將在利通區政府制定關閉搬遷的具體辦法後及時公告。

目前，甯夏莊園主要從事奶牛的養殖，并采用聯合經營的養殖模式，存欄奶牛愈1000頭，全部為簽約奶戶所有，所産的生鮮乳全部供公司生産所用，是公司的奶源供給基地之一，占公司塬料奶供應總量的比例較低。因此，甯夏莊園本次搬遷不會對公司的奶源供應和生産經營産生重大影響。

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