【上市改革】李小加：香港有望成為創新公司世界級搖籃

港交所(00388-HK)24日公佈新上市規則，行政總裁李小加於記者會上形容，經過四年的不懈努力，香港交易所終於在今天推出了新上市制度，迎來香港資本市場激動人心的新時代，相信香港將成為創新公司的世界級搖籃。

這次新上市規則建議獲得廣泛支持，接獲的283份意見書，對同股不同權建議的支持率達84%，對引進生物科技和第二上市建議，亦分別獲得96%支持率。經過第二輪諮詢後，主要的修訂包括對生物科技公司上市，公眾持股量必須強制規定至少達3.75億港元，以確保公眾有足夠持股量；若這影響至公司引入基礎投資者，李小加表示可以增加發行股數，來迎合機構投資者需求。新規則亦釐清並非要令同股同權股東，能夠取消不同投票權架構。還有第二上市制度，合資格申請人可以保密方式，提交上市申請。

新上市規則能夠吸引多少公司來港上市？李小加表示之前已跟不少公司在洽商，相信上市數量不是單位數，期望在夏天前有一定數量公司透過新上市規則上市。再次被追問內地發展中國預託證券CDR，也致力吸引歐美科技股回流上市，對香港市場的影響。李小加回應，這取決於內地這新發展方向，只是試驗性質，或是大規模改革開放內地市場。若是前者，對香港影響有限；若是後者，雖然會吸引大量中國企業回流內地，但其溢出效應同樣會令香港受惠。

他又重申，有關企業是否也享有同股不同權，要待這次新規則推出3個月內，再向市場諮詢。至於沒有收入盈利的生物科技也可上市，會否放寬至其他行業？李小加強調，生物科技有其特殊性，必須要獲得國家藥物監管局嚴格審批，才可將發展已成熟的產品於市場發售。其他行業沒有這方面限制，最好還是其產品推出市場後再作評估，畢竟公開市場資本入市，不太適合投資於初創公司，發展至後期才參與會較適合。

文：周燕芬

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