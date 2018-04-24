領先同行 高盛僱傭首個數位貨幣交易員主管

摘要：金融媒體 Tearsheet 報導，投行高盛宣布聘用 Justin Schmidt 為數字資產市場主管，以幫助其引導客戶對比特幣和其他數位貨幣資產的興趣，並增加客戶在這方面投資的機會。這是該行在數位貨幣方面聘用的的首個員工。

金融媒體 Tearsheet 報導，投行高盛宣布聘用 Justin Schmidt 為數字資產市場主管，以幫助其引導客戶對比特幣和其他數位貨幣資產的興趣，並增加客戶在這方面投資的機會。這是該行在數位貨幣方面聘用的的首個員工。

高盛發言人 Cohen 女士說，今年 38 歲的 Schmid 作為 VP 和數字資產市場主管加入高盛證券部門。領英上的資料顯示，在此之前，他曾在 Seven Eight Capital 和 WorldQuant 公司從事量化交易，畢業於麻省理工。

Schmid 將幫助高盛進一步探索數位貨幣交易市場，有可能幫助高盛開創一個比特幣交易平台。去年 12 月，彭博社曾報導，高盛計劃在六月之前建立自己的數位貨幣交易平台，但是目前不知道是否該計劃仍在進行中。

Tearsheet 指出，高盛目前在數字資產方面的操作是作為促進者而不是市場開創者。高盛會向投資者提供買賣在芝加哥期權交易所（CBOE）和芝商所（CME）交易的比特幣期貨合約的機會。高盛作為這些交易所的會員，只是作為中間人，幫助客戶通過高盛下單。

金融部落格 ZeroHedg 指出，高盛一向比競爭對手快一步，高盛此舉可謂是與華爾街大多數投行的舉動相悖－－比如，摩根大通，就曾經稱比特幣為騙局，並威脅任何摩根大通交易員如果被查到買賣數位貨幣將被立即停職。

去年，隨著比特幣價格衝破 2 萬美元，各大銀行紛紛試水數位貨幣市場。但目前，美國主要銀行里，除了高盛的競爭對手摩根斯坦利以外，花旗銀行和美國銀行都還沒有進入數位貨幣市場。

上周，英國的巴克萊銀行也表示，它在監控數位貨幣領域的發展，並在衡量客戶對該行啟動加密交易平台的興趣。而諷刺的是，該行前幾天研究報告指出，比特幣的泡沫已經達到頂峰，並且表現的像「病毒」一樣。

Cohen 女士說，為了回應客戶對數位貨幣的興趣，高盛正在探索如何在該領域向客戶提供更好的服務，但目前尚未就數字資產範圍作出結論。

ZeroHege 指出，隨著越來越多的機構加入數位貨幣交易，確保得到管理部門的批准，明示或是暗示，只是早晚的問題。

『新聞來源／華爾街見聞』