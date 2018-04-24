【大行報告】大摩維持對内房股「吸引」看法 籲增持恆大(03333-HK)

摩根士丹利發表報告表示，基于内地一、二線城市樓價回穩、兼且融資成本趨升環境下，決定改變對内房股的選股準則，從資産收支從低至高、去槓桿等作出考慮，該行對内房股的首選股包括中國海外(00688-HK)、碧桂園(02007-HK)、旭輝控股(00884-HK)、及時代中國控股(01233-HK)。

該行指，基于内地較低端城市(lower-tier cities)房屋需求強于預期、行業持續整固及去槓桿下，維持對内房行業「吸引」看法，估計投資者會聚焦内房股的股本回報率、風險(去槓桿)因素。

大摩還認為，踏入今年下半年至2019年，投資者焦點會轉至内房股的資産負債表，因内地一線及二線城市樓價回穩、兼且融資成本趨升環境。該行決定上調對中國恆大(03333-HK) 投資評級，由「與大市同步」升至「增持」，因公司緻力進行去槓桿，但同時下調對富力(02777-HK)、世房(00813-HK) 、龍光地産(03380-HK)、雅居樂(03383-HK)、合景泰富(01813-HK)、深圳控股(00604-HK)及中國奧園(03883-HK)的投資評級。

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