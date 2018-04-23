區塊鏈、ICO、比特幣趨勢來臨，跨境成為主流，數位金融如何捍衛主權？

當區塊鏈、比特幣、ICO，以及各種新興技術趨勢來臨，每分每秒成為各大媒體報導與社群熱門議題時，台灣的傳統金融產業該如何轉型？新創團隊又有發展的空間嗎？雖然監理沙盒法案已經準備上路，但是在無國界的金融科技新天地中，如何能夠順利「走出去」，借鏡新加坡等國家的發展經驗，創造國際合作的空間，才是金融科技產業的發展王道。

關鍵在於，如果台灣的法規開放，人才與資金充沛，創業環境友善，自然能夠吸引到更多國際團隊來台入駐，並且逐漸形成新興產業規模！未來如果新創團隊與主流金融機構，都能夠以台灣為發展基地，跨境去賺別的國家的錢，就能進一步拉抬台灣就業率與 GDP。

新加坡金融科技協會（SFA）執行委員黃瑞玲，也是新創公司 JEDTrade 的執行長，最近在接受《Forbes》的採訪中指出，JEDTrade 正以區塊鏈技術顛覆既有的產業結構與商業模式，並且專注於東盟的貿易，供應鏈和金融包容性項目，陸續進駐馬來西亞，印尼和越南。在她口中，新加坡發展 FinTech 的積極活力，就是東南亞各國腳步最快的。

相較於新加坡，香港作為大中華區的金融中心，也是傳統金融機構的重鎮，又是如何面對金融科技的技術趨勢呢？

香港立法會議員莫乃光強調，「金融相關的法例，以傳統金融活動和機構為對象制定！」面對互聯網經濟發展，香港促進金融科技的發展方面須與時並進，金管局、證監局、保監局近年開始引入監管沙盒等正面措施，但仍應收集經驗，檢討現行法例，維持香港在金融科技方面的競爭力。

金管會副主委鄭貞茂先前指出，在監理沙盒法案通過後，進一步規劃成立「金融科技創新園區」，作為監理沙盒的前置實驗場域，也成立了「金融科技發展與創新中心」，轄下並設立創新發展組及園區發展組。另外，金管會也與科技部共同歸動「金融科技創新創業政策」，期望「監管」與「發展」雙管齊下，實現普惠金融目標。

第二屆「Hit FinTech」數位金融科技產業高峰會，由國家發展委員會擔任指導單位，政治大學金融科技研究中心、亞洲．矽谷計畫執行中心、KNOWING 新聞共同主辦，海內外超過 30 位產官學研領袖，包括國發會主任委員陳美伶、政治大學副校長暨金融科技研究中心主任王儷玲、金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂、IBM 全球企業諮詢服務事業群合夥人吳建宏、新加坡 Singapore Fintech Association 執行委員暨 JEDTrade 執行長黃瑞玲、貝萊德集團 (BlackRock) 董事總經理暨台灣貝萊德投信董事長 Leo Seewald、台新金控資訊長孫一仕、元大金控數位金融事業處執行長吳杰、台北富邦銀行副總經理蔡瀛凱、Facebook 大中華區行銷顧問總監徐信平、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、香港立法會議員（資訊科技界）莫乃光、立法委員姚文智、立法委員余宛如、立法委員許毓仁、矽谷橡子園創投原始創辦人林富元、諦諾科技執行長劉晉良、香港 Standard Kepler 首席顧問鄧進一、政治大學資訊科學系特聘教授暨金融科技研究中心副主任陳恭、政大副研發長蔡子傑、Maicoin 總經理張軒豪、共識科技執行長宋倬榮、亞洲 · 矽谷計畫執行中心顧問卓瑩鎗、美商中經合創投合夥人陳儀雪、騰訊國際業務部台灣區協理林芳璟、國際趨勢專家 Ross Feingold、KNOWING 新聞創辦人暨總編輯楊方儒、BlockEx 亞太區執行董事鄒昌翰、CherryPay 執行長湯化德、香港 FundPark 執行長孫慧來，都將齊聚一堂，發表全球 FinTech 產業發展的前瞻想法與作法，活動內容精彩可期，期待您能撥冗出席大會共襄盛舉。

議程詳列如下，更多相關資訊，請參考活動官網：https://www.accupass.com/event/1803150257291854525970