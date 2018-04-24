預測日銀今年調整貨幣政策的經濟學家大幅減少

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，較一個月前相比，目前預計日銀今年調整貨幣政策的經濟學家減少了一半，且沒有人預計日銀會在本週五的會議上採取行動。接受彭博調查的 47 位經濟學家中，只有 7 位表示他們預計貨幣政策今年有所調整，人數低於 3 月份調查時的 14 位。大多數經濟學家認為，至少要到 2019 年 4 月貨幣政策才會有變化。在上週的 G20 會議上，日銀總裁黑田東彥稱，有鑑於日銀實現價格目標的路途尚遙，日銀將繼續保持寬鬆貨幣政策。



貨幣政策委員會目前預計通膨率將在 2019 年 4 月開始的財政年度前後接近 2%。黑田東彥在 3 月 2 日表示，日銀可能會在那之後考慮任何退出刺激政策的細節，此番言論讓市場大感意外。



在本週五結束的政策會議，將是兩位新任副總裁所參加的第一次會議，其中包括若田部昌澄。若田在被提名進入委員會之前，一向呼籲採取更多寬鬆政策；然而，根據其在國會聽證會上的回答，許多接受調查的經濟學家預計他本週的投票立場會與其他委員一致。



三菱日聯摩根士丹利的首席經濟學家 Shihiaka Yuji 表示：「我預計副總裁若田部昌澄同意當前的政策方向，但他可能會要求日銀儘可能保留 80 兆日圓的政府債券購買規模，並修正目前購買規模不足的情況。」



Shimanaka 所指的是「日銀表示每年將購買的資產規模」，與「實際購買規模之間的差異」。日銀的既定目標是將其持有的政府債券每年增加 80 兆日圓 (7420 億美元)，但在截至 3 月底的財政年度，其資產負債表上僅增加了 50 兆日圓左右。



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