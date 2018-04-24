金居Q1純益略優上季 多頭苦撐40元大關

PCB 上游銅箔廠金居開發 (8358-TW) 第 1 季營收與獲利均優於上季，稅後純益 2.02 億元，與第 4 季約略持平，較去年同期增加 1%，每股純益達 0.8 元，金居預期，第 3 季起有機會再調漲加工費；金居今 (23) 日在股價低檔區成交逾 3500 張，緊守 40 元整數關卡，不過午盤後賣壓出籠，股價面臨破低壓力。

金居第 1 季營收以 16.62 億元創 3 季以來新高，季增 18.28%，年減 7.78%，而第 1 季毛利率 19.53%，季減 2.84 個百分點，年減 9.39 個百分點，稅後純益 2.02 億元，年增 1%，每股純益達 0.8 元

金居今年第 2 季加工費也將維持與第 1 季的水準，第 3 季進入 PCB 旺季後，則有機會再調漲加工費，將有利推升下半年獲利。

金居去年全年財報營收 66.18 億元創新高，毛利率 25.56%，年增 6.99 個百分點，稅後純益 10.83 億元創新高，每股稅後純益達 5.02 元。金居董事會日前決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利，為該公司近 7 年來首度發放股利，將提交 6 月 11 日召開的股東會決議。

若投資人看好金居後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：金居元富 78 購 01(734786-TW)、金居兆豐 7A 購 01(735183-TW)、金居富邦 7A 購 01(733622-TW)。