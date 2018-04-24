TPK-KY與歐菲光合資協議破局 薄膜觸控貼合競爭壓力增

TPK-KY 宸鴻 (3673) 去年 3 月宣布將與大陸觸控面板龍頭廠歐菲光，達成相互交叉持股並成立合資公司協議；時隔一年，大陸資本管制，雙方對於合作未能取得共識下，認購和合資相關協議宣告破局。宸鴻昨 (23) 日公告，2017 年 5 月 16 日股東會決議一年內採分次辦理發行 3 千萬股現金增資私募，或私募海外轉換公司債 1 億美元上限等增資案，於 2018 年 5 月 16 日期限屆滿，因交易先決條件未能滿足，且認購時程即將屆滿，雙方協議終止股份認購協議及合資協議。



根據去年 3 月雙方協議，歐菲光計畫將每股 90.5 元認購宸鴻私募普通股，總投資金額約 18.1 億元，取得宸鴻 5.46% 股權，宸鴻以每股 40.34 元人民幣的價格，透過公開市場取得歐菲光股票，投資上限不超過 9 億元，約取得 0.4-0.5% 股權。



蘋果 iPad 薄膜觸控供應向來以日本寫真為主要供應商，宸鴻、歐菲光兩者若能合作，透過前後段業務整合，有助於增加蘋果供應鏈「份量」，但此合作破局，又有藍思、日本寫真合資公司競爭，今年對於宸鴻而言，在薄膜觸控貼合有一場硬戰要打。



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