中國加快5G商用 明年下半年產首批手機 電訊股漲跌互見

中國積極推動 5G 發展，工信部預計，2019 年下半年可生產首批 5G 手機，5G 在 2020 年開始規模化商用。業內人士估計當局會在 2019 年下半年發牌予電訊商，而目前中國電訊商已各自在不同城市做一些測試。消息一出，電訊股漲跌互見。

《星島日報》報導，工信部信息通信發展司司長聞庫出席數字中國建設峰會時表示，按照規劃，首批 5G 晶片將於明年元旦前進行試產，並於農曆新年前後完成，料下半年生產出首批 5G 手機。

另外，5G 商用的步伐加快，今年會進行試驗網測試，部分城市最快在明年下半年，就可以使用 5G 網絡，預計在 2020 年開始規模化商用。

工信部、國家發改委和科技部於 2013 年成立 5G 推進組，推動 5G 需求、技術、標準、產業、應用及國際合作等工作。中國的 5G 技術研究測試在 2016 年初啟動，並分階段推進 5G 發展。

第一階段測試，即關鍵技術驗證已在 2016 年 9 月完成；第二階段測試，即技術方案驗證在去年底完成；今年會啟動第三階段測試，即系統驗證。

業內人士稱，5G Non-Standalone(非獨立組網) 標準去年已推出，預期 5G Standalone(獨立組網) 標準今年 6 月亦會出爐。中國的目標是在 2020 年將 5G 商用化，故估計當局會在 2019 年下半年發牌予電訊商。

消息一出，3 大中資電訊股漲跌互見，中國聯通 (0762-HK) 漲 3.26%，收報 10.74 元 (港元，下同)，中國移動(0941-HK) 跌 0.34%，收報 72.85 元；中國電信 (0728-HK) 跌 0.27%，收報 3.64 元。中聯通逆市上升，主要是季績優於市場預期，中國聯通 A 股漲停板，收報 5.58 元人民幣。

中聯通季績優於市場，股價漲 3.26%。

工信部副部長陳肇雄昨日進一步指出，中國未來會由 4 個方向推動大數據發展：

一、推動大數據創新發展，支持前沿技術創新，加快關鍵產品研發，推動大數據與雲計算。

二、推動大數據融合發展，發掘融合的潛力，加快工業互聯網及大數據建設，培育數據驅動發展新模式及經營的形態。

三、激發市場活力，鼓勵建立大數據公共服務平台，鼓勵中小企業深入發掘細分市場。

四、推動大數據安全發展及強化保障能力，加強大數據安全防範產品開發，維護數據的可靠性，建立安全保障體系及高效的數據安全管理機制。

