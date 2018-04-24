美股盤後─利率上揚 科技股下跌 道瓊連四天收低

在科技股下跌壓力下，美國股市週一收低，利率上升亦屬市場利空。華爾街迎來財報季中，最繁忙的一週。



道瓊工業平均指數收低 14.25 點或 0.06% 至 24448.69。

Nasdaq 指數收低 17.52 點或 0.25% 至 7128.60。

S&P 500 指數收高 0.15 點或 0.01% 至 2670.29。

費城半導體指數收低 16.85 點或 1.33% 至 1253.98。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2.99%，再度接近 3%。該利率上次上升至 3% 或更高，係在 2014 年 1 月。由於預期通貨膨脹上升，可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，投資人本月賣出債券，推升殖利率走高。

分析師說，只要有通貨膨脹擔憂，就會為股市帶來壓力。若 10 年期債券殖利率突破 3%，股市便可能走低。

本週是財報季中，最忙碌的一週。預期有逾 170 家企業將於本週公布財報，包括臉書與亞馬遜。

整體而言，目前為止，本財報季表現強勁。週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，逾 82% 獲利優於預期。

然而，許多企業在公布財報後，其股價下跌。

分析師說，投資人不斷預期減稅，現在似乎感到失望。

個股方面，默克 (Merck) 股價上漲 2.4%，高盛調高該公司評級為利多。分析師說，該公司治療肺癌藥物 Keytruda 熱賣，公司營收可望上升。

Caterpillar 股價上漲 0.5%。因中國營建業復甦，花旗調高該公司評級。花旗並指出，獲利預估上修，且資本利得增加，為調高其評級原因。