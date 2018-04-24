美股盤中─小幅走高 利率上升壓抑了漲幅

美國股市週一中場小幅上揚，利率上升使得主要指數的漲幅受限。

台北時間 00:18

道瓊工業平均指數上漲 5.25 點或 0.02% 至 24468.19。

Nasdaq 指數上漲 20.58 點或 0.29% 至 7166.69。

S&P 500 指數上漲 6.25 點或 0.22% 至 2676.14。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2.99%，再度接近 3%。該利率上次上升至 3% 或更高，係在 2014 年 1 月。由於預期通貨膨脹上升，可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策，投資人本月賣出債券，推升殖利率走高。

分析師說，Fed 若能讓經濟擴張持續得更久，對股市越屬利多。此外，Fed 持續緊縮信用，證實經濟強勁，足以消化貨幣政策緩慢正常化。

本週是財報季中，最忙碌的一週。預期有逾 170 家企業將於本週公布財報，包括 3M 與亞馬遜。

整體而言，目前為止，本財報季表現強勁。週一上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，逾 82% 獲利優於預期。

個股方面，默克 (Merck) 股價上漲 2%，高盛調高該公司評級為利多。分析師說，該公司治療肺癌藥物 Keytruda 熱賣，公司營收可望上升。

Caterpillar 股價上漲 1.5%。因中國營建業復甦，花旗調高該公司評級。花旗並指出，獲利預估上修，且資本利得增加，為調高其評級原因。