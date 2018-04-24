騰訊(00700-HK)ADR收升 油股全線漲

美股周一窄幅上落，港股ADR指數按比例計算，收報30363點，升108點，升0.36%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報394.98元，較港收市升0.98元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.35元，較港收市升1.35元；港交所(00388-HK)ADR收報258.72元，較港收市跌0.08元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.67元，較港收市跌0.03元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報13.03元，較港收市升0.23元；中石油(00857-HK)ADR收報5.88元，較港收市升0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.53元，較港收市升0.1元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.83元，較港收市跌0.02元；聯通(00762-HK)ADR收報10.74元，無升跌；中電信(00728-HK)ADR收報3.66元，較港收市升0.02元。
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