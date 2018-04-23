區塊鏈已降溫?颠覆比特币的新獨角獸已在北美出現

4月中旬，胡潤研究院發布了《2018第一季度胡潤大中華區獨角獸指數》，螞蟻金服、滴滴、小米位列前三。近半年始終處于風口的區塊鏈行業，卻沒有一家相關的企業上榜。

可見，“一周投一個，三個月就退出”這樣的“币圈盛世”已經一去不複返了。與此同時，國内的投資機構開始更關注于區塊鏈行業的服務公司或技術公司，以及二級市場的量化交易。

在美國，區塊鏈革命也逐漸進入了一個新的階段，傳統的投資型區塊鏈貨币已不再是行業焦點，開發穩定的數字貨币成為了加密貨币行業的新潮流。 其中一家名為Basis的數字區塊鏈貨币機構，成立一年，就因其“緻力于開發像法定貨币一樣可被輕松使用的數字貨币”而受到了一系列頂級風投的注意。

Basis成立于美國紐約附近的新澤西州Hoboken，與曼哈頓一河之隔。其創始人畢業于普利斯頓大學，先後供職于頂級私募基金及谷歌集團。這家緻力于開發穩定加密貨币的公司已在短短一年間收獲了超過1.3億美元的投資，出資方中就包括大名鼎鼎的Bain資本，谷歌風投，著名投資人Andreessen Horowitz以及來自中國的真格基金，策源創投以及雲九資本(Sky9 Capital)。

去年十月，Basis CEO Nader Al-Naji接受了路透社的專訪，表達了自己對穩定型加密貨币的構想，同時也詳述了自己曾經在比特币投資上的成功經驗。值得注意的是，Basis將會開發三個貨币系統來穩定其延展性和建設性。從目前披露的Basis白皮書裡，可以看出當需求下降時，Basis將減少其貨币的供應量，以創造價格的上漲空間，早期投資者也將從這種供求關系中獲得收益。

作為Basis的投資方，雲九資本團隊目前管理的基金規模已經超過了6億美元，參與了衆多行業領先科技公司的早期投資，包括拍拍貸(NYSE：PPDF)、融360 (NYSE：JT)、拼多多、美團/大衆點評、房多多、途家、青雲、FaceU/今日頭條、大V店、找油網、e代理等。這次對Basis的注資，也可看作是雲九資本對于區塊鏈這一新紅海的又一次大膽試水。

文章來源：創業邦

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