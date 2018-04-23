證據證人都有了 敘利亞化武攻擊 全是反政府武裝自導自演

美英法聯軍炮轟敘利亞一周後，「杜馬鎮化武事件」真相終於水落石出！敘利亞的化武襲擊很有可能是歐、美為了戰爭藉口，與敘利亞反政府武裝自導自演的一場陰謀。

FX168 財經網報導，當地時間 4 月 19 日，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃 (Maria Zakharova) 表示，在敘利亞東古塔地區發現了生產芥子氣的地下實驗室。政府軍還在該區發現來自德國裝有氯物質的容器，以及英國索爾茲伯里市生產的煙霧彈。

東古塔位於大馬士革東部郊區，從 2012 年至近期，這一地區一直被反政府武裝組織佔領。紮哈羅娃說，所謂的敘政府軍在杜馬鎮使用化學武器的證據均是來自社交網路和媒體。目前有大量證據顯示所謂的杜馬鎮民眾遭化武襲擊的視頻是民眾擺拍，已有視頻中的民眾證明這一點。

由「白頭盔」組織製作的「杜馬鎮化武襲擊」後果視頻中的男孩哈桑 ‧ 迪亞布接受採訪時講述了拍攝經過，「我們當時在地下室，聽到街上有喊聲，有人喊讓大家都去醫院。我們跑到醫院，剛進門，我就被一把抓住，開始往我身上沖水。然後把我們和其他人一起放到了床上。」

迪亞布的父親證實了他的話，並補充說，「我聽說孩子在醫院，在單位上請了假就跑過去了。沒有什麼化學武器。我進了醫院後看到了家人。武裝分子為參與攝像者分發了酸角、餅乾、大米，就放所有人回家了。我的孩子身體感覺很好。」

這則新聞播出後，紮哈洛娃在社交媒體上嘲諷美英法：「這就是你們轟炸敘利亞的證據？」

新華社記者前進被美英日襲擊、淪為廢墟的敘利亞科學研究中心，那裡濃煙依舊彌漫，像是一座正在焚燒的大垃圾場，但就是沒有發現化武。

該科研中心製藥和化學工業發展部主任賽義德站在廢墟旁質問說：「假如真有化學武器，我們怎麼可能還站在這裡？」

化學武器在爆炸後會釋放到空氣中，並很快傳播開來，產生長時間的殺傷力。而賽義德和同事們在襲擊發生後的淩晨 5 時就來到現場，並沒發現任何有毒氣體。

英國《獨立報》4 月 17 日援引杜馬鎮當地一位醫生稱，自己接受的患者中，沒有一位是「毒氣受害者」，他們全都是因在下水道、地下室避難而缺氧的病人。

此外，很多當地居民也對所謂的「化武襲擊」不知情，也不明白為什麼「平白無故要被美英法 3 國轟炸？」美英法在未經調查的情況下，悍然對敘利亞發射 104 枚飛彈。

不過，這位醫生表示，「白頭盔」視頻中的人的確是「中毒症狀」。至於毒從哪裡來？相信美英法、敘利亞反對派以及策劃視頻的「白頭盔」心知肚明。

真相既然大白，中國領導人習近平 19 日與英國首相梅伊 (Teresa May) 通電話時，表達不贊成英國動輒對敘利亞使用武力，主張尊重各國的主權和領土完整，按照國際社會公認的規則行事。呼籲儘快使局勢降溫，對敘利亞疑似化武襲擊問題進行全面、公正、客觀的調查。

因為敘利亞化武事件，俄羅斯鋁業 (0486-HK) 被美國制裁，無法銷往任何以美元結算購買的國家，大規模的俄鋁產品被斷絕了出口來源，俄鋁大跌 50%。

據彭博社援引知情人士表示，俄鋁官員在上周會晤了中國貿易商，雙方正在商討將俄羅斯所生產的鋁制產品銷往亞太國家市場的可能性。俄羅斯希望能加強鋁錠在中國的銷量，而這也正是此前受制裁影響被普遍切斷出口的品種之一。

該消息公佈後，俄鋁股票大幅拉漲，目前已經漲超 20%。

俄鋁股價

俄羅斯盧布也從暴跌的陰影中回神，相較於此前的跌幅，如今已經回漲一半，漲至 60 點的關口。

美元兌俄羅斯盧布走勢"> 美元兌俄羅斯盧布走勢

據聯合國機構統計，敘利亞爆發危機以來共造成至少 35 萬人死亡，150 萬人致殘，近 1100 萬人流離失所。

白頭盔組織宣稱拯救了 6 萬多個敘利亞平民的性命。 (圖：AFP)