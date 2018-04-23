七部委聯合印發《融資擔保公司監督管理條例》四項配套制度

據銀保監會網站23日消息，為配合《融資擔保公司監督管理條例》(國務院令第683号，簡稱《條例》)實施，近日，中國銀行保險監督管理委員會會同發展改革委、工業和信息化部、財政部、農業農村部、人民銀行、國家市場監督管理總局等融資性擔保業務監管部際聯席會議成員單位，聯合印發了《關于印發四項配套制度的通知》(銀保監發〔2018〕1号)，發布《融資擔保業務經營許可證管理辦法》、《融資擔保責任餘額計量辦法》、《融資擔保公司資産比例管理辦法》和《銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作指引》等四項配套制度。

為規範融資擔保業務經營許可證管理，根據《條例》有關規定，《融資擔保業務經營許可證管理辦法》細化了監督管理部門頒發、換發、吊銷、注銷融資擔保業務經營許可證的條件和流程，明确了許可證應當載明的内容，要求監督管理部門做好許可證管理工作。

為防範融資擔保業務風險、準确計量融資擔保責任餘額，根據《條例》有關規定，《融資擔保責任餘額計量辦法》對融資擔保業務進行分類，根據國家政策導向和業務風險狀況，對不同類别的融資擔保業務設置相應權重，規定了融資擔保責任餘額的計量公式，明确了融資擔保責任餘額用于計算融資擔保放大倍數和集中度等風險控制指标。

為确保融資擔保公司保持充足代償能力，根據《條例》有關規定，《融資擔保公司資産比例管理辦法》將融資擔保公司主要資産按照形態分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級，從優先保障資産流動性和安全性的角度，規定了各級資産比例，并對融資擔保公司受托管理的政府性或財政專項資金在計算各級資産、資産總額和資産比例時予以扣除。

為規範銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作行為、維護雙方合法權益，根據《條例》有關規定，《銀行業金融機構與融資擔保公司業務合作指引》明确了銀擔合作的基本原則，對銀擔雙方在機構合作和業務操作流程方面提出規範性要求，并就風險分擔、保證金收取、代償寬限期、信息披露等事項進行了規定。

四項配套制度的發布和實施有利于進一步規範融資擔保公司經營行為，促進融資擔保行業穩健運行，更好支持普惠金融發展，促進小微企業和“三農”等普惠領域資金融通。

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