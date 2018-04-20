智慧自動化需求升溫 亞德客-KY今年產能增逾15% 營收有望續創新高

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 第一季集團合併營收為 36.09 億元，年增 28.3%，隨智慧自動化帶動市場需求升溫，法人估，亞德客 4 月營收將可望較去年同期大增，而今年產能較去年成長 15% 至 20%，全年營收挑戰人民幣 36 億元以上，續創歷史新高。亞德客為專業氣動元件製造及研發廠商，主要產品有氣動控制元件 (汽缸)、氣動執行原件 (控制閥)、氣源處理元件及氣動輔助元件等，創立自有品牌「AirTAC」在大中華地區銷售，為中國氣動元件市占排名第 2 的大廠，約占 19%，僅次於 SMC 的 34%。



亞德客 2017 年合併營收 137.18 億元，較前年 106.21 億元增加 29%，毛利率 51.96%，較前年 51.17% 微增，營業利益 41.41 億元，年增 52%，營業利益率 30.19%，較前年 25.61% 增加 4.58 個百分點。累計稅後淨利 33 億元，年增 63%，每股稅後純益 18.07 元，改寫歷史新高，優於前年的 10.72 元。



亞德客指出，氣動產品主要應用產業相當廣泛，不受單一產業景氣波動影響，營收成長相當穩健。目前於中國地區建有 2 個生產基地、15 家直銷分公司和 94 家營業所，在台灣地區建有 1 個生產基地和 2 家辦事處。



海外方面，歐洲義大利設有 1 個銷售中心及組裝產能；新加坡、日本、泰國、美國設有 1 個銷售中心，海外市場擁有超過 40 家穩定配合的經銷通路，建立全球銷售網絡。



亞德客營收以中國占比最高達 92%，其次為海外及台灣分別為 5% 及 3%。



亞德客表示，智慧自動化帶動市場需求升溫，目前來自汽車，自動化、3C 等產業訂單持續成長，集團也不斷優化生產效率及經濟規模來提升利潤率。



亞德客自結 3 月營收 15.79 億，較上月增加 145.85%，年增 29.85%；累計第一季營收 36.1 億元，年增 28.34%，單月及首季營收均創下同期新高紀錄。



法人估，亞德客今年產能較去年成長 15% 至 20%，預估全年營收挑戰人民幣 36 億元以上，續創歷史新高。



因應擴增產能，亞德客今年資本支出約 30 億元，其中，台南廠第八、九棟廠房剛動工，預計明年初完工投產。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』