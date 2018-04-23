【港股解碼】涉嫌虛增利潤，爾康制藥還有未來嗎？

說起爾康，大家首先想到的必是《還珠格格》中瀟灑英俊、學識淵博，願意為愛遠走天涯的福家大公子，但彼爾康非此爾康，我們今天要說的爾康是一家制藥企業。雖有著一樣的名字，但在作風上卻很讓人唏噓，連續兩年虛增利潤被證監會處罰。

爾康制藥涉嫌兩年虛增利潤近2.5億

爾康制藥4月18日公告，收到湖南證監局下發的《行政處罰事先告知書》，經查明，爾康制藥2015年涉嫌虛增營業收入1805.88萬元，虛增利潤1585.97萬元，占當期合併報表披露營業收入的1.03%，淨利潤的2.62%；2016年涉嫌虛增營業收入25507.5萬元，虛增淨利潤 23225.4萬元，占當期合併報表披露營業收入的8.61%，淨利潤的22.63%。湖南證監局擬對爾康制藥責令改正，給予警告，並處以60萬罰款，同時對直接負責的主管人員帥放文、劉愛軍及其他責任人員給予警告並處罰款。

此消息對業績本就已處於下滑狀態的爾康制藥而言，可謂“雪上加霜”。

業績下降，不得已虛增利潤？

湖南爾康制藥股份有限公司（300267-CN）成立於2003年10月，是國內少數幾家擁有新型青黴素類抗生素——磺苄西林鈉原料藥和成品藥註冊批件的企業之一。公司現有129個輔料品種、44個原料品種和151個成品藥批文，形成了以藥用輔料為主、原料藥、成品藥三大系列產品齊頭並進的綜合性發展新格局。

據其2018年第一季度業績預報顯示，歸屬於上市公司股東淨利潤為盈利10,111.47萬元-14,000.49萬元，較上年同期19,445.13萬元下降48%-28%。

究其原因，公司認為報告期內加大產品市場推廣力度，2018年一季度銷售費用較去年同期增加，導致利潤較去年同期減少約3,000萬元左右；受醫藥行業政策環境的影響，公司生產的改性澱粉、澱粉囊等高毛利率產品的銷量與去年同期相比出現較大幅度下滑。

實際上，爾康制藥業績下滑早有苗頭。

追溯2015年、2016年業績，我們發現如果扣除涉嫌虛增的淨利潤1585.97萬元、 23225.4萬元後，爾康制藥的業績增速遠沒有它財報中描述的那麼好看。

據其2015年、2016年財報顯示，爾康藥業實現淨利潤6.05億元、7.95億元，同比增速109.71%、31.56%，抽掉涉嫌虛增的0.16億元、2.3億元，淨利潤為5.89億元、5.65億元，同比增速104.5%、-4.1%。很明顯，從2016年開始爾康制藥就出現了負增長。

2017年，從目前發佈的業績快報來看，下滑趨勢仍在繼續。報告期內，公司實現營業收入286215.14萬元，較上年上升5.78%；實現營業利潤65196.02萬元，較上年下降20.97%；實現利潤總額69680.45萬元，較上年下降19.20%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤62313.14萬元，較上年下降21.66%。

或許是處於業績的壓力，爾康制藥冒險走上了造假的道路。2017年5月，爾康制藥遭遇媒體大規模質疑財務造假，股價放量巨跌，市值跌去超50%。

爾康制藥股價走勢

不得已下，爾康制藥股票開始停牌並開展自查工作。停牌和自查期間，公司於2017年8月8日收到中國證券監督管理委員會下發的《調查通知書》，因公司涉嫌資訊披露違法違規，決定對公司進行立案調查。2017年11月22日晚間，爾康制藥公告承認大額虛增業績行為。

對資本市場而言，業績固然重要，但如果沒有誠信，業績又有幾分可信度?對這樣的公司，投資者有權選擇用腳投票。

作者：董虹

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