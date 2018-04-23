【港股午評】大市低迷 未到低撈時機

港股今早繼續波動，好淡雙方均損手，按近期市況不斷波動情況下，投資者要保持高度警剔，不宜太急於落注，保持耐性直至市況走勢逐漸明朗才正式出手。請投資者謹記﹕小不忍則亂大謀此道理。

恆生指數中午收市報30310點，跌108點；國企指數中午收市報12033點，跌21點，成交額為485.17億元。從成交額來看，可以反映出目前投資者仍未對後市去向有明確掌握，但小心當出現轉勢，將會出現單邊市。何時會出現？則無法預測。

今日最弱當然是手機設備股，其中舜宇光學(02382-HK)大挫逾5%，是一眾成份股中表現最差。這既與中美雙方貿易糾紛未見緩和，以及有傳蘋果iPhone X即將停產有關。在短期內相關股份難有好表現，投資者不宜太急於出手低撈，始終不明朗因素仍然未掃除。

騰訊控股(00700-HK)今早再次失守400元，會否下試390元甚至380元？按目前走勢，騰訊股價下試低位機會較向上突破高位機會為高，投資者若早已在400元左右入手，仍無需太擔心，暫未目有任何因素導致大市跌守380元，即較投資者入市價低一成左右。除非市況再次惡化，又或者騰訊本身出現極大的負面因素，否則在380元左右應有一定支持。等，是投資者支持者必需擁有的條件。

油股轉弱與油價向下有關，暫時未見有太多額外因素左右油股去向，純粹按油價調整以決定對油股是加倉或減倉。雖然早前沙地阿拉伯官員預測，油價每桶可高見80至100美元，但是明眼人也看得出，這是沙地政府為旗下的沙地阿美上市作出的宣言，不見得油價可以隨意攀升至每桶100美元水平。所以投資者對油股感興，可以作短線操作。

金融股今早表現較理想，其中中國平保(601318-CN)(02318-HK)H股表現較佳，相信與旗下平安好醫生(01833-HK)公開投股獲得理想成績有關。平保H股在短期內仍會跑贏恆指機會較大。

2018年4月23日中午12時45分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)