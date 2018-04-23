佳世達股息殖利率6%誘人 智能、醫療營收比重將拉升至15%

佳世達 (2352) 透過優化現有產品產品，提升高毛利率智能解決、醫療事業群營收比重，提升獲利表現，去年每股稅後盈餘 2.69 元，創下 2004 年來新高，每股配息 1.35 元，盈餘分派率約 5 成，若以近期 22 元股價計算，股息殖利率仍有 6%。去年新台幣兌美元匯率升值 6% 之外，削弱外銷導向電子產業營收表現，新台幣升值壓力下，佳世達全年營收逆勢成長到 1368 億元，年增率約 5.6% 左右，零組件漲價，毛利率降為 11.93%，較前年減少 0.58 個百分點，惟友達 (2409)、友通(2397) 等轉投資挹注，全年稅後盈餘 52.91 億元，年增率 21.85%，每股盈餘 2.69 元。



佳世達轉型目標係為 2022 年之際，醫療、智能兩大事業群占營收比重過半，其運用籌組產業大聯盟達成，去年先後併購友通、拍檔、虹韻等相關事業，持股比重拉升到 55%、68.2% 以及 51%，今年宣布以 23 億元認購明泰 (3380) 私募 1 億股，增資後握 18.37% 股權，成為第二大股東，今年醫療、智能事業兩者營收比重將由 10% 提升到 15%。



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