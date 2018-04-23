佳世達今年持續併購策略 外資轉買 股價創今年高

佳世達 (2352-TW) 去年每股純益 2.69 元，董事會通過擬配發現金股利 1.35 元，入股明泰 (3380-TW) 可望取得 2 席董事，今年將持續透過併購及策略聯盟轉型，預期營運將持續成長，外資在連續賣超 9 天後上周五轉為買超，今 (23) 日股價帶量突破平台整理區，寫下今年新高。

佳世達 3 月合併營收 131.48 億元，月增 28.6%，年增 13.6%，累計第 1 季合併營收 356.53 億元，季減 3.9%，年增 12.5%，今年仍將積極透過併購或策略結盟轉型，新事業包括智能解決方案、醫療等營收占比目標上看 15%，併購也將持續鎖定醫療、工業電腦等中小型隱型冠軍。

佳世達以 23 億元取得明泰 18.37% 股權，布局物聯網商機，明泰今年將進行董事改選，佳世達可望取得 2 席，雙方未來將更緊密的合作；佳世達強調，除在聯合艦隊版圖中加入 5G 網通外，結合去年收購的工業電腦友通 (2397-TW)、POS 製造商拍檔，再整合明基智能解決方案，將可進一步優化異業結合綜效，擴大出海口。

佳世達在顯示器及投影機事業穩健向上，今年高端產品包括電競、專業繪圖顯示器、4K 及高階工程投影機，出貨穩健，車載代工也進入營運健康模式，醫療及解決方案新事業去年營收占比突破兩位數，今年目標超過 15%，預計在 2022 年增達 50%。

外資連續 9 天賣超佳世達 17703 張，上周五轉為買超 1028 張，自營商也買超 251 張，今日股價強勢，早盤以 21.85 元開高，一度拉升到 22.6 元，創今年新高，企圖挑戰前高 22.95 元，盤中漲幅 2.75%，表現較大盤強勢。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：佳世達元富 7A 購 01 (076642-TW)、佳世達元富 79 購 01 (075375-TW)、佳世達麥證 78 購 01 (073317-TW) 等。