韓國起草朝鮮半島經濟合作計劃 將修建首爾至北京高鐵

韓國每日經濟報援引韓國政府官員消息稱，韓國準備在美朝峰會取得成功的前提下，於 6 月提出韓朝經濟合作動議，建議內容包括修建首爾至北京的高速鐵路、擴建開城韓朝工業園區等。

朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅將於 4 月 27 日舉行朝韓第三次雙邊峰會（Inter-Korean Summit 2018）。這將是金正恩首次踏上韓國土地，也是朝鮮半島新關係進程的里程碑。

此前兩次朝韓峰會分別發生在 2000 年和 2007 年。根據韓國股票交易所數據，韓國股指 KOSPI 指數在第一次峰會召開前十個交易日累計大漲 28.8%，在第二次峰會前十個交易日漲 8.22%。

總統府青瓦台在剛剛過去的周末表示，總統文在寅希望能成功促成半島無核化邁出第一步，爭取將更高水平的無核化宣言寫入首腦會談協議。文在寅周六表示，朝鮮對討論朝鮮半島無核化問題的的南北峰會和美朝首腦會談並沒有提出預設條件。

在文在寅的框架下，發展朝鮮半島的整體經濟是確保半島長治久安的治本方案。

在文在寅的經濟政策構想中，需要構建「朝鮮半島新經濟地圖」 ，通過建設開通韓朝跨境鐵路、架設連接韓朝俄的天然氣管道等，以搭建半島與周邊國家的經濟合作紐帶，發揮東北亞巨大的經濟動能。

對於朝鮮停滯已久的經濟來說，這無異於將是一次「深圳」模式的深刻學習。朝鮮擁有豐富的礦產資源，菱鎂礦和螢石可以供應給中國，以換取中國的資金和輕工技術支持，再在經濟特區展開初級發展階段的代工模式，可以將整個東北區域尤其是吉林與黑龍江的產品直接供給歐美日韓等發達國家。

美朝首腦會晤

香港南華早報分析稱，本次韓朝峰會可能不會成為一個「遊戲的改變者」，即使會議顆粒無收，也可以為此後的川普與金正恩的會晤打下鋪墊。

美國總統川普上周二透露，朝鮮與美國的首腦峰會在「6 月初或更早」舉行。

川普還表示，正在考慮的峰會地點有「五個」。新加坡聯合早報稱，可能的地點在歐洲、亞洲與東南亞的城市，包括新加坡， 峰會不會在北京、平壤、首爾或板門店舉行。

朝鮮態度大變

在韓朝峰會之前，朝鮮發生了一系列史上罕見的重大變革。

3 月 25 日至 28 日，金正恩出人意料地開啟了 2011 年掌權以來的首次出訪，且目標國為中國。根據新華社的報導，金正恩在此次對中國進行非正式訪問時，確認將致力於朝鮮半島去核化以及將與韓國和美國舉行會談。

4 月 20 日，金正恩宣布從 4 月 21 日起不再進行任何核試驗和洲際彈道導彈發射，集中全部力量發展經濟，將與周邊國家和國際社會積極展開緊密聯繫和對話。

2016 年 5 月，金正恩首次提出「國家經濟發展五年規劃戰略」，目標是全盤搞活人民經濟，保障經濟各部門之間的均衡發展，奠定實現經濟可持續發展的基礎。

當時《華盛頓郵報》稱，這是朝鮮 20 世紀 80 年代以來的首個五年計劃，金正恩正試圖令朝鮮經濟改革上升到更高階段。

『新聞來源／華爾街見聞』